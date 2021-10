Ac Perugia Calcio under 17 ko contro il Lecce per 0-5

Black-out interno per l’under 17 di mister Papini che dopo un primo tempo più che alla pari vede dilagare il Lecce con un netto 5-0. Vantaggio ospite che arriva a un minuto dal termine della prima frazione con il colpo di testa di Zecca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa, dopo pochi secondi raddoppio di Mariano, fatale le ripartenze salentine. Non arriva la reazione biancorossa e il Lecce affonda il colpo. Il prossimo turno vedrà impegnato il Perugia domenica 17 in casa della Lazio.

PERUGIA: Bulgarelli, Mottola Imbemba (12′ st Dalla Valle), Ascani, Albertario (1′ st Viti (39′ st Serfilippi)), Di Rienzo, Gennaioli (1′ st Piccioli), Giunti, Virgillito (12′ st Becucci T.), Peroni (30′ st Polizzi), Sulejmani, Ronconi (12′ st Leone). A disp.: Seghetti, Martinetti. All.: Simone Papini.

LECCE: Moccia, Dell’Acqua, Orfano (40′ st Litti), Borgo (28′ st Gueye Pape), Zecca, Leuzzi, De Vito (1′ st Agrimi), Mariano (28′ st Lanciano), Mastrapasqua (40′ st Fasano), Geusa (1′ st Perricci), Minerva (1′ st Mazzarano). A disp.: Leone, Fornaro. All.: Simone Schipa

ARBITRO: Leonardo Leorsini di Terni (Andreani – Bacci)

RETI: 44′ pt Zecca, 1′ st Mariano, 9′ st Orfano, 20′ st (rig.) Mastrapasqua, 45′ st Perricci.

NOTE: ammoniti Geusa, Giunti e Viti.