Acea Rugby Perugia: in Abruzzo una gara da non sbagliare

L’Acea Rugby Perugia ha grande fame di vittoria. Dopo i passi falsi con le laziali Capitolina, Civitavecchia e Primavera, i biancorossi cercano i primi punti di questo campionato in casa della neo-promossa Isweb Avezzano. L’obiettivo è quello di scrollarsi dall’ultimo posto in classifica. “Abbiamo analizzato bene l’ultima sconfitta contro Primavera – ha detto Giorgio Gabrielli, vice di coach Puerari – In settimana abbiamo lavorato su tutti quegli aspetti che non hanno funzionato. Domenica vogliamo fare bene, contro una buona squadra che sicuramente vorrà ben figurare tra le mura amiche. Abbiamo qualche acciaccato, ma contiamo di recuperali”.

Gli abruzzesi, in queste prime tre gare del torneo, hanno raccolto due k.o. e un successo contro Livorno. Perugia, aldilà di qualche piccolo problema fisico, dovrà sicuramente fare a meno di Toth che, dopo il rosso di domenica scorsa, ha ricevuto due giornate di squalifica. Arbitra Fabio Arnone di Pisa. Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 30 ottobre presso lo stadio del rugby “Angelo Trombetta”.