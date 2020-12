Altra trasferta per il Perugia Femminile. Si va a Tavagnacco Posta in arrivo

Perugia – Dopo quella di Verona contro il Chievo le ragazze di mister Mancini affronteranno un’altra impegnativa trasferta, in casa del Tavagnacco (Friuli Venezia Giulia). Al fine di garantire la massima sicurezza, tutta la squadra ed i membri dello staff tecnico partiranno dopo aver ricevuto esito negativo dei test RT-PCR. La gara, valida per l’11^ giornata del Campionato Serie B, è in programma domenica 13 dicembre ore 14:30. Qui di seguito le parole della centrocampista biancorossa Timo Ragana.