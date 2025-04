Augura a Margherita Scoccia la “stessa fine di Benito”: sporta denuncia

Margherita Scoccia, consigliera comunale di Perugia di Fratelli d’Italia, ha presentato una denuncia alla polizia Postale dopo che su Facebook come commento a una notizia è stato scritto: “Questa inetta rappresenta tanto bene il fascismo…, gli auguro la stessa fine de lu poru Benito”. L’episodio risale al 18 aprile quando, sotto la pagina Facebook di un quotidiano locale dell’Umbria che aveva pubblicato una notizia riguardante una presa di posizione dell’esponente di Fratelli d’Italia, una donna ha scritto il messaggio per il quale la portavoce dell’opposizione in Consiglio comunale a Perugia ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. “La violenza, anche quella verbale, non è mai accettabile” ha sottolineato Scoccia. “Parole come queste – ha aggiunto – non hanno nulla a che vedere con il confronto politico. Augurare la morte o evocare scenari di violenza fisica travalica ogni limite. La libertà di espressione non può trasformarsi in odio. Continuerò a svolgere il mio impegno politico con determinazione e rispetto verso tutti anche verso chi non la pensa come me”.