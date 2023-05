Bartoccini B2, Perugia chiude con una sconfitta

Chiude mestamente il campionato di B2 femminile, la Bartoccini School Volley Perugia esce sconfitta nell’anticipo dell’ultima giornata giocata giovedì 4 maggio. Le padrone di casa della Emmegel Calenzano hanno buon gioco in una gara mai in discussione durata poco più di un’ora. Entrambe le formazioni hanno dato spazio alle seconde linee, anche se per motivi diversi. Tra le ospiti alla lista delle assenti si è aggiunta anche la centrale Matilde Calvelli, per un malessere che l’ha costretta a casa. Per le umbre una stagione difficile, non solo per il risultato agonistico. Purtroppo i tanti infortuni patiti hanno gravato nell’economia del campionato e solo poche partite hanno visto la piena disponibilità del roster costruito a settembre. Nonostante ciò le ragazze del duo Farinelli-Bartoccini sono vicine ad un altro traguardo, domenica 17 maggio le vedrà protagoniste nella finale che vale il titolo regionale Under 18. Alla fine é stata sicuramente una stagione faticosa con quarantanove gare disputate finora, davvero tante nell’arco di sette mesi ed alle giallonere va comunque il plauso della società.

Il tabellino

Emmegel Calenzano – Bartoccini School Volley Perugia: 3-0 (25-15 25-17 25-16)

Calenzano: Magnolini 10, De Stefano 9, Brogi 8, Lazzeri 7, Tasselli 5, Gagli, Bencini(L1), Sabatelli 12, Foggi 6, Spadi 3, Scarpelli 3, Nencini. N.E.: Doda(L2). All.: Cosimo Becucci e Gabriele Turi.

Perugia: Falciani 8, Iacobbi 6, Turini 6, Trabalza 5, Gibin 3, Borzetta 1, Mulas(L1), Ricci 4, Rossi 1, Giubergia(l2). N.E.: Martinelli, Bartoccini. Dir.: Edoardo Vagnetti.

Arbitri: Alessandro de Martini e Ernest Biniaszewski

Emmegel (b.s. 6, v. 12, muri 6, errori 8)

Bartoccini (b.s. 5, v. 7, muri 5, errori 7)