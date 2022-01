Bartoccini Fortinfissi Perugia, rinvio gara del 9 gennaio

A seguito della positività di quattro atlete nel gruppo squadra della Reale Mutua Fenera Chieri e di alcuni casi sospetti COVID nel gruppo squadra della Bartoccini Fortinfissi Perugia attualmente in corso d’accertamento, Lega Pallavolo Serie A Femminile, in linea con quello che prevede il regolamento ha rinviato a data da destinarsi, la gara tra Bartoccini-Fortinfissi Perugia e Reale Mutua Fenera Chieri, originariamente prevista per domenica 9 gennaio alle ore 17.00.