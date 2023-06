Bartoccini Fortinfissi Perugia, tra le schiacciatrici arriva la giovane promessa Giulia Viscioni

Dopo l’ufficializzazione dell’opposto si torna ad aggiungere componenti in maglietta nera per la prossima stagione della Bartoccini Fortinfissi Perugia, come da tradizione il club umbro crede molto nelle giovani e Giulia Viscioni è la chiara testimonianza che anche per la Stagione 2023/2024 la filosofia di dedicarsi alle future promesse continuerà anche in A2.

Classe 2004 abruzzese di Sant’Omero lascia presto l’Abruzzo per trasferirsi a Casal De Pazzi nella Stagione 2020/2021 dove resta per due anni, nella scorsa Stagione riceve la chiamata del Club Italia dunque fa il suo esordio in Serie A2 come schiacciatrice. Molte le soddisfazioni anche in azzurro dove ha dimostrato di essere un’attaccante a 360 gradi ricoprendo con le nazionali under il ruolo di opposto (ottenendo il riconoscimento di miglior opposto nel Mondiale Under-18 del 2021), conquistando poi nel 2022 due ori, uno al Campionato Europeo Under-19, mentre l’altro è arrivato dal Festival Olimpico della Gioventù Europea.

Giulia ci racconta come sia maturata la scelta di venire in Umbria. “Sin da subito tra le offerte ricevute Perugia è stata quella che mi ha colpita maggiormente, la sua storia, il Progetto ambizioso di risalire in A1 e soprattutto il forte interesse da parte della dirigenza e dell’allenatore nei miei confronti, hanno fatto in modo che fosse la mia scelta definitiva”. – La stagione che ci aspetterà. – “Come dicevo prima le ambizioni sono tante e questo è sicuramente uno stimolo in più per me, come certamente lo sarà anche per le mie future compagne, dovremo dare sempre il massimo per raggiungere gli tutti gli obbiettivi prefissati, personalmente m’impegnerò giorno dopo giorno per migliorare tecnicamente, vorrei acquisire ancor più fiducia con il campo e crescere sotto tutti i punti di vista, sono sicura che Perugia mi permetterà di raggiungere anche questi miei obbiettivi personali”. – La conoscenza delle sua futura casa. – “Purtroppo ho avuto modo di vedere Perugia solo attraverso i palazzetti ma sono sicura che avrò la possibilità di conoscerla a pieno una volta che mi sarò trasferita. Mi ritengo una buona forchetta e non vedo l’ora di assaggiare tutti i piatti tipici che so essere buonissimi, poi sono molto entusiasta, spero di di conoscere presto tutte le mie compagne e lo staff e iniziare presto a lavorare. Vorrei dire grazie a tutti per questo caloroso benvenuto e grazie anche alla Dirigenza e all’allenatore per la stima, con questi presupposti poi, non vedo l’ora di conoscere i tifosi umbri”.

Palmares

Nazionale

Campionato Mondiale Under-18: Argento 1 (2021)

Campionato Europeo Under-19: Oro 1 (2022)

Festival Olimpico della Gioventù Europea: Oro 1 (2022)

Riconoscimenti personali

Miglior Opposto Mondiale Under-18 (2021)