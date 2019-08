Bartoccini Fortinfissi, Sara Menghi: Perugia è ambiziosa ma consapevole

PERUGIA – Nata a Mantova ma cresciuta nelle Marche, Sara Menghi metterà la sua esperienza al servizio delle magliette nere guidate da coach Bovari nella stagione di esordio in A1 per la Bartoccini Fotinfissi. A pochi giorni dal primo raduno la centrale racconta com’è andata la storia del suo ingaggio. “Non è il primo anno che ricevo la proposta di Perugia – spiega Menghi –. Poi, per un motivo e per un altro ho sempre preso altre strade. Quest’anno, con la promozione in A1, quando è arrivata la proposta non ne ho volute aspettare altre e ho subito firmato, questo proprio perché da anni già c’è rispetto e stima reciproca. Molte delle mie amiche sono passate da Perugia, tutte sono state entusiaste di promuovermi la società, solida e familiare, un ambiente di lavoro serio e la passione di questo gruppo che in pochi anni ha raggiunto tanti traguardi e prosegue con coraggio e ambizione. Amo l’Umbria, sono originaria delle vicine Marche e credo che sia una delle regioni più belle d’Italia, un territorio ricco di bellezze che ha ancora tanto da proporre e da promuovere, la cultura della pallavolo è forte e ben radicata sia in campo maschile che femminile, sarà un onore indossare la maglia della Bartoccini Fortinfissi Perugia”.

“Come ogni anno – prosegue Menghi – molte squadre hanno adeguato l’organico con nuove giocatrici, tante esordiranno per la prima volta in Italia, la nostra squadra ne è un esempio, per questo sarà una sorpresa, ma non sarò stupita della riconferma del campionato italiano di serie A1, come uno tra i più competitivi al mondo. Arrivo a Perugia con tanta esperienza in più, ma con la stessa, anzi maggiore, voglia di fare dei primi anni in cui mi è stata data la possibilità di partecipare a questo campionato ambito da tutte le giocatrici del mondo. L’unico obiettivo che ho è dare tutto, al massimo delle mie possibilità, al servizio della squadra per coglierne i frutti. Per quanto riguarda gli obiettivi della squadra non vorrei espormi, avremo il raduno il 19 agosto, potrei solo ripetermi dicendo, come ho detto già che è sicuramente ambiziosa ma allo stesso tempo serena e tranquilla nella consapevolezza che si affaccia a questo panorama per la prima volta”.