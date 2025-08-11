Base jumper 48enne di Perugia si schianta contro le rocce: è grave

Un base jumper perugino di 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essersi schiantato contro le rocce. L’incidente è avvenuto questa mattina, 11 agosto, poco dopo le 7 durante un lancio dal Becco dell’Aquila a Dro, sul Garda trentino. Il quarantottenne ha avuto un problema con la vela che lo ha portato a schiantarsi contro le rocce delle parete, dove il paracadute è rimasto impigliato a metà altezza. E’ rimasto appeso alla propria vela ad una cinquantina di metri dal suolo. I soccorsi sono stati complicati e hanno richiesto l’utilizzo dell’elicottero per trasportare i soccorritori nella zona impervia e mettere in sicurezza il ferito. Il 48enne ha riportato diverse fratture agli arti inferiori e significative perdite ematiche. Si tratta dell’ennesimo incidente dopo i voli mortali degli ultimi giorni in Alto Adige. Sul Piz da Lech è morto infatti un base jumper cinese di 25 anni mentre sull’Ortles ha perso la vita Isabel Kofler con il parapendio.