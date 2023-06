L’estate è finalmente esplosa, ma a Perugia è esplosa anche un’altra grande passione, nel weekend dal 16 al 18 giugno: il grande spettacolo della pallacanestro 3contro3. Ad animare la suggestiva location di Piazza IV Novembre, ci ha pensato uno degli eventi più importanti del movimento cestistico italiano, il DAT Street Classic, torneo arrivato al 13°anno di vita che quest’anno ha trascinato squadre da tutta Italia, e non solo, in pieno centro storico.

Un evento nato per ricordare un caro amico, Daniel Anton Taylor – da cui deriva l’acronimo del torneo – amante del basket e dello streetball e che anno dopo anno ha raggiunto traguardi e soddisfazioni sempre più altisonanti. Quest’anno l’organizzazione, in collaborazione con il Comune di Perugia, è riuscita toccare il punto più alto della città, all’ombra della Fontana Maggiore, avvicinando migliaia di persone, tra cui tantissimi bambini, al mondo della palla a spicchi 3X3. Entusiasmo a mille, per esempio, anche nella serata di sabato, quando circa 5000 persone si sono riversate sulle gradinate “naturali” del Duomo e della Sala dei Notari, per assistere alla spettacolare gara delle schiacciate

Il DAT, oltre ad essere un APS, da quest’anno è diventata anche una delle tappe MASTER, del circuito italiano, targato Estathé, organizzato dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), che riunisce le migliori squadre e i migliori giocatori di questa disciplina, del panorama nazionale. Sono state ben 26 le squadre arrivate da Roma, Ancona, Napoli, Milano, ma anche da paesi esteri come Slovenia e Bosnia, a sfidarsi e a dare spettacolo nel pieno centro di Perugia, per conquistare il biglietto d’accesso alle Finali Nazionali di Cesenatico, in programma il primo weekend di agosto.

Non è tutto. Perché il palcoscenico del DAT non finisce qui. Dal 21 al 23 luglio, infatti, l’evento raddoppierà la sua magia, pronto ad accogliere nuovi innumerevoli appassionati di pallacanestro ai campetti di Pian di Massiano, vera e propria dimora di nascita e di residenza di uno dei tornei più in voga nel panorama cestistico italiano.

“E’ stato davvero un grande spettacolo – commenta l’assessore Clara Pastorelli – vedere il nostro centro storico pieno di vita grazie alla presenza di questa manifestazione sportiva di grande interesse e di livello internazionale. In piazza IV Novembre il DAT master ha confermato la passione dei perugini per la disciplina del basket; l’auspicio è che eventi come questo possano rappresentare un volano per rilanciare uno sport che nella nostra città ha importanti tradizioni legate al nome dell’Italcable e del Perugia Basket solo per citare due esempi. Grazie dunque all’associazione Dat per aver organizzato il torneo che coniuga sport e sociale, onorando al meglio la memoria di Daniel Anton Taylor”.