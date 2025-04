Block Devils, a Pian di Massiano la preparazione prosegue a pieno ritmo

Meno tre giorni all’inizio delle semifinali scudetto! A Pian di Massiano la preparazione prosegue a pieno ritmo: i Block Devils questa mattina hanno sostenuto una sessione preventiva in palestra e nel pomeriggio focus su battuta e ricezione sul campo. Per il club del Presidente Gino Sirci questa sarà la dodicesima partecipazione ai Play Off di Superlega: un dato incredibile, se rapportato al fatto che la Sir Susa Vim Perugia milita nella massima serie di pallavolo italiana da 13 stagioni: un en plein considerando lo stop, nel campionato 2019-2020, a causa del Covid. La società bianconera, dal suo primo storico campionato di A1, con in panchina Boban Kovac e con l’attuale direttore tecnico Goran Vujevic come capitano, conduce una stagione da protagonista e chiude la regular season al sesto posto, garantendosi i quarti di finale di Coppa Italia e i quarti di Finale Play Off.

Dal suo esordio, dunque, la Sir ha sempre centrato la qualifica alla seconda fase del campionato, quella dei Play off, fermandosi ai Quarti solo in due stagioni (2012-2013 e 2022-2023) e arrivando in Finale scudetto 7 volte (e in semifinale 3 volte).

Un altro numero da record riguarda il condottiero dei Block Devils, coach Angelo Lorenzetti, alla sua seconda stagione consecutiva alla guida della Sir Susa Vim Perugia: per il tecnico bianconero sono ben 17 le partecipazioni ai Play Off, con 11 finali all’attivo. Coach Lorenzetti si è laureato campione d’Italia 5 volte, di cui una volta, la scorsa stagione (2023/2024) alla guida della Sir.

Per coach Giampaolo Medei, che scenderà in campo con la Lube in queste imminenti semifinali scudetto con la Sir Susa Vim Perugia, sono due le partecipazioni ai Play Off e, alla sua prima apparizione alla corsa Scudetto, nella stagione 2017/18, aveva condotto la Cucine Lube Civitanova fino alle Finali, incrociandosi proprio con la Sir Safety Conad Perugia che in quell’anno vinse lo scudetto.

Tra i giocatori di casa bianconera il “recordman” a livello di partecipazioni ai Play Off è Massimo Colaci, con 17 partecipazioni. Di queste 17, per il libero alla sua ottava stagione consecutiva a Perugia, 7 lo vedono protagonista con la maglia biancone.

Dalle parti della Lube invece c’è l’ex centrale di casa Sir, Marko Podrascanin (a Perugia per 4 stagioni consecutive dal 2016 al 2020) con 16 partecipazioni ai Play Off.

Tra i Block Devils capitan Giannelli è alla sua 11° partecipazione, Seba Solè alla decima, Davide Candellaro all’ottava. Yuki Ishikawa, Alessandro Piccinelli e Oleh Plotnytskyi sono alla sesta partecipazione, Agustin Loser, Kamil Semeniuk e Jesus Herrera alla terza e Ben Tara alla seconda partecipazione.

Al loro esordio assoluto nei Play Off di Superlega Nicola Cianciotta, Francesco Zoppellari e il neo arrivato Łukasz Usowicz.

In attesa di Gara 1 delle semifinali, sono ormai ufficiali le date, con gli anticipi e posticipi, di questa serie:

– Gara 1 : sabato 05 aprile – ore 20:30 Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova

domenica 06 aprile – ore 18 Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza

– Gara 2: sabato 12 aprile alle 18 Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Vim Perugia

domenica 13 aprile alle 18 Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino

– Gara 3: mercoledì 16 aprile alle 20:30 Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova

Giovedì 17 aprile alle 20:30 Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza

– Eventuali Gara 4: domenica 20 aprile (con possibili anticipo/posticipo

– Eventuali Gara 5: Giovedì 24 aprile (con possibili anticipi/posticipi)

Conferenza stampa pre-gara con coach Angelo Lorenzetti

In vista delle semifinali scudetto che prenderanno il via con l’anticipo di gara 1 al PalaBarton Energy sabato 5 aprile alle 20:30 (Sir Susa Vim Perugia- Cucine Lube Civitanova),

la conferenza stampa pregara sarà tenuta da coach Angelo Lorenzetti

– venerdì 4 aprile

– ⁠ore 14:15

– ⁠sala conferenze primo piano

Attiva la vendita per il match di gara 1 al PalaBarton Energy

E’ attiva fino al giorno della gara la vendita per il primo match delle semifinali scudetto!

– Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova

SABATO 05 APRILE ore 20:30

Pala Barton Energy

Per i possessori di abbonamento il match è compreso nel pacchetto.

La vendita libera resterà attiva fino al giorno della gara in tutti i punti vendita abilitati e on line, sul circuito vivaticket.