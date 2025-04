Block Devils in campo il giorno di Pasqua

Il giorno di Pasqua va in scena uno tra i più grandi classici della Superlega: I Block Devils incontrano i marchigiani della Lube per la 71° volta in 13 anni nella massima serie di pallavolo maschile. Lo scenario è quello delle Semifinali Play Off, una serie che si sta dimostrando equilibrata e che anche domani si preannuncia stellare e ad alto tasso di emozioni: da una parte ci sono i campioni d’Italia in carica, avanti 2-1, che tenteranno di ripetere l’impresa di gara 2, violando l’Eurosuole Forum, per chiudere i conti e conquistare l’accesso alle Finali scudetto, ma dall’altra parte i padroni di casa scenderanno in campo con l’obiettivo di portare la serie in equilibrio e giocarsi l’ultima chance in gara 5.

In questi pochi giorni i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno lavorato quotidianamente, alternando le sedute in sala pesi all’allenamento tecnico – tattico sul taraflex. Il focus è stato incentrato sulla consapevolezza dei propri mezzi e sull’ulteriore crescita a livello di personalità, aspetto che potrebbe essere determinante nei momenti cruciali dei set, soprattutto quando si decidono su appena un paio di palloni, come è successo in Gara 3 al Pala Barton Energy. Domani nell’impianto marchigiano il tecnico bianconero potrebbe confermare lo stesso starting six della scorsa partita, con capitan Giannelli in diagonale con Ben Tara, Loser e Solè coppia di centrali, Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi in banda e Colaci libero.

Anche coach Medei potrebbe andare verso la conferma del sestetto schierato al via mercoledì sera, con Mattia Boninfante in diagonale con Adis Lagumdzjia, Chinenyeze e Gargiulio al centro, Bottolo e Nikolov coppia di schiacciatori e Bisotto libero.

Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 2, fischio di inizio alle 15:20.

I PRECEDENTI

Sono ben 70 i precedenti, tra regular season, Play off, Supercoppa, Coppa Italia e Champions tra le due squadre, di cui 36 vinti dai Block Devils e 34 vinti dalla Lube.

L’ultimo scontro diretto risale a Gara 3 di queste Semifinali Play Off di Superlega, giocato mercoledì scorso, 05 Aprile, al Pala Barton Energy e vinto dalla Cucine Lube Civitanova al tie-break.

EX DELLA PARTITA

Sono due centrali gli ex di questo match: alla Sir Susa Vim Perugia, per la seconda stagione consecutiva, c’è Davide Candellaro che ha vestito la maglia della Lube per due anni di fila, dal 2016 al 2018, mentre tra le file dei marchigiani troviamo Marko Podrascanin, che è tornato dal 21 settembre di quest’anno a vestire la maglia della Lube, già indossata per otto stagioni consecutive dal 2008 al 2015 (all’epoca il club era denominato Lube Banca Marche Macerata e nella stagione 2014/15 Cucine Lube Banca Marche Treia) e dal 2015 al 2016 con l’attuale denominazione.

Il Potke ha militato invece a Perugia per 4 stagioni consecutive, dal 2016 al 2020.

ARBITRI DELL’INCONTRO

Il match sarà arbitrato da Stefano Cesare di Roma e Armando Simbari di Milanp

DIRETTA DEL MATCH SU RAI 2, DAZN E VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia sarà trasmesso in diretta su RAI 2 con la cronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Diretta anche in streaming video sulla piattaforma OTT “VBTV” e su Dazn.

SINTESI DEL MATCH A PASQUETTA IN PRIMA SERATA SU RETESOLE

La sera di Pasquetta, Lunedì 21 aprile, Retesole trasmetterà l’ampia sintesi del match Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Vim Perugia in prima serata, alle ore 21, sul canale 11 del digitale terrestre.

Replica nei consueti orari, lunedì 21 aprile alle ore 00:30 e martedì 22 aprile alle 16:20.