Boatos e nomine, l’ex capo di gabinetto di Zingaretti direttore di Ater Umbria: rumor a Terni sul Sii

La passione per le nomine non si ferma mai. Secondo voci di corridoio, il nuovo direttore generale dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale dell’Umbria potrebbe arrivare direttamente dalla Capitale. Un nome famoso, già direttore generale di Ater Roma. Si tratta di Andrea Napoletano, con un passato all’agenzia per la promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) e al ministero dello Sviluppo Economico, dove dal 2016 al 2018 ha ricoperto anche l’incarico di Segretario Generale e Capo della segreteria tecnica del ministro Carlo Calenda. In molti però lo ricordano come capo di Gabinetto dell’allora presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Nominato nel novembre 2021 , è stato l’uomo di fiducia di Zingaretti per quasi un paio di anni. La nomina competerà al nuovo presidente di Ater Umbria, Federico Santi, e al consiglio di amministrazione che si è appena insediato: Chiara Fioroni, Gabriele Biccini, Rosario Lionetto e Giacomo Rosetti. Su Napoletano ci sarebbe anche il giudizio positivo dell’assessore comunale di Perugia Alessandra Sartore, che ha conosciuto Napoletano quando è stata sottosegretaria al Ministero dell’Economia e, soprattutto, durante l’incarico di Assessore al Bilancio della Regione Lazio sotto la presidenza Zingaretti. A Terni, invece, si discute di rinnovo del Servizio Idrico Integrato (Sii). Si parla sempre di più di una intesa trasversale guidata dal sindaco Bandecchi che ha delegato il suo vice Corridore a fare la sintesi. Bandecchi avrebbe raggiunto un accordo, almeno così si mormora, anche con la sindaca di Orvieto Roberta Tardani. L’ipotesi in campo è di due conferme (Paolo Silveri-Ferentillo e Marcello Caprio-Orvieto) e avvicendamento per il resto del cda. Per la presidenza ? Avanza l’ipotesi Paolo Silveri.

Foto: Andrea Napoletano