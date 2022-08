Ciclismo, bergamasco Simone Gualdi vince a Mocaiana

E’ il bergamasco Simone Gualdi ad aggiudicarsi il Trofeo Acqua&Sapone – 53° G.P. Mocaiana – Memorial “Martino Procacci”, gara ciclistica per la categoria juniores che si è svolta a Mocaiana di Gubbio per la regia organizzativa della Gubbio ciclismo Mocaiana. Il corridore della S.C. Cene transita al GPM di Monteluiano insieme ad Edoardo Burani del Team Fortebraccio. I due affrontano a tutta l’ultima parte del percorso e arrivano a giocarsi la vittoria sul traguardo di Mocaiana. A trionfare è Gualdi. Per il corridore di Cazzano Sant’Andrea (Bg) è il secondo successo stagionale. A vincere la volata alle loro spalle è Matteo Fiorini del Pedale Chiaravallese. La gara era valida anche come Campionato provinciale ternano, titolo vinto da Giulio Moretti dell’Uc Foligno.

Cronaca: La corsa di 112,800 chilometri ha visto al via 144 corridori. Attorno al chilometro sei al comando si porta Tommaso Alunni del Team Fortebraccio, che molti chilometri dopo è ripreso dal gruppo. Attorno al chilometro 74 al comando si porta un terzetto composto da Ivan Taccone dell’Op Bike – Pedale Rossoblu, Matteo Angelini della Sidermec – F.lli Vitali e Simone Facchinetti dell’Unipolglass, che poco dopo perde contatto dai fuggitivi. Sui due rientrano Cristian Calzaferri della S.C. Cene e Matteo Valentini dell’Unipolglass prima ed Edoardo Rulli della Forno Pioppi poi. Il drappello viene però riassorbito dal gruppo. In seguito ci sono altri tentativi di fuga, ma il gruppo chiude e infine attacca la salita di Monteluiano, dove la corsa esplode. Al GPM transitano per primi Gualdi e Burani, che poi insistono nella loro azione. Il resto è storia già raccontata.

Ospiti: Massimo Alunni (presidente del Comitato umbro FCI), Andrea Pastorelli (vicepresidente del Comitato umbro FCI), Luciano Bracarda (presidente del Comitato Perugia FCI), Ernelio Massarucci (presidente del Comitato Terni Fci), Matteo Cecchetti (presidente Pro Loco Mocaiana APS).

Ordine d’arrivo: 1) Simone Gualdi (S.C. Cene), che copre 112,800 chilometri in 02:41:45 alla media oraria di 41,842, 2) Edoardo Burani (Team Fortebraccio) st, 3) Matteo Fiorini (Pedale Chiaravallese APD) a 15’’, 4) Nicholas Staccioli (Gs Stabbia Ciclismo) st, 5) Lorenzo Montanari (S.C.D. Sidermec – F.lli Vitali), 6) Valentino Romolini (Team Fortebraccio), 7) Tommaso Brunori (Team Fortebraccio), 8) Alessio Cristalli (Gs Stabbia Ciclismo), 9) Nicolò Di Giacomo (Vini Fantini-Sportur-Free Bike), 10) Leonardo Giusti (Gs Stabbia Ciclismo).