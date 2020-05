Coronavirus, da oggi i test sierologici per individuare gli asintomatici. Più di 4000 in Umbria, sarà la Croce Rossa a selezionare.

Parte oggi l’indagine sierologica su un campione Istat di 150 mila italiani, decisa dal governo su indicazione degli scienziati, per stabilire in che misura e tra quali fasce di popolazione abbia più circolato il virus. Il campione, distribuito in duemila comuni, consentirà non solo di raccogliere informazioni sulle diverse aree geografiche del Paese, ma anche sulla diffusione dell’epidemia per classi di età, sesso e attività economica. Si andrà ad individuare quanti italiani hanno sviluppato anticorpi al Covid . Ma c’è di più: sarà possibile sapere quanta della popolazione sia oggi almeno ipoteticamente immunizzata. Il test è su base volontaria, ed anche per questo il ministero della salute, insieme all’Istat e con la collaborazione della Croce Rossa, ha realizzato uno spot televisivo per sensibilizzare la popolazione ad aderire all’indagine. La riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata dell’indagine, a tutti i selezionati, contattati preliminarmente dalla Croce Rossa Italiana, sarà assegnato un numero d’identificazione anonimo per l’acquisizione dell’esito del test. La regione maggiormente coinvolta è la Lombardia con 20.000 individui da testare perchè la scelta tiene conto, oltre che della demografia, anche delle stime sulla pervasività del virus a livello territoriale. Altre grandi regioni si collocheranno poco sotto i 10.000 selezionati, meno di 4000 in quelle più piccole o meno toccate dall’epidemia. L’Umbria parteciperà , quindi, con 4000 test sierologici. La Croce Rossa avrebbe già stilato un elenco di circa 5000 umbri da sottoporre all’indagine, di questi 4000 saranno alla fine selezionati per organizzare , in uno dei laboratori della sanità pubblica , il prelievo del sangue.