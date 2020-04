Coronavirus, ecco come saranno consentiti gli spostamenti dal 4 maggio. Ha vinto la linea del rigore.

Saranno consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Ma si considerano necessari anche gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengono utilizzate le mascherine. E dunque ci si potrà muovere all’ interno della proprianregione di residenza ma soltanto per questi motivi. Per andare in un’altra Regione bisognerà , invece, avere comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Rispetto a queste settimane l ‘ unica novità prevista dal 4 maggio è la possibilità di spostarsi per visite “mirate” ai congiunti e qui il Presidente del Consiglio Conte fa riferimento alle famiglia che sono state separate dal lockdown : genitori e figli, nonni e nipoti. Resta comunque il divieto di assembramento e gli incontri devono avvenire sempre nel rispetto delle distanze e con le mascherine. Resta l ‘ obbligo dell ‘ autocertificazione con il modulo cartaceo. Per concludere questi sono i motivi per i quali ci si può spostare all’ interno della Regione : lavoro, salute, stato di necessità, incontro con i congiunti. Alla fine possiamo dire che la linea del rigore ha vinto.