Coronavirus, quando finirà ? Quota zero a maggio. L ‘Umbria tra le prime ad uscire, forse già prima di Pasqua.

Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Il virus sta rallentando la sua corsa. Non è la svolta, ma sicuramente un segnale incoraggiante. A questo punto la domanda di tutti è la stessa : ” Quando finirà veramente ? “. Secondo gli analisti, quelli seri e prudenti, possiamo arrivare a quota zero fra il 5 e il 16 maggio. Quota zero è il giorno che registrerà nessun nuovo contagio o pochissimi e isolati. Alcune Regioni sembrano più avanti di altre, il Trentino-Alto Adige potrebbe arrivare all ‘obiettivo già il prossimo 6 Aprile. Ma anche l ‘Umbria non è lontana, anzi è subito dopo il Trentino nelle stime pubblicate dall’ Einaudi Institute for Economics and Finance, un centro di ricerca universitaria sostenuto dalla Banca d ‘Italia. Secondo questo scenario l ‘Umbria arriverà a quota zero il 7 Aprile, insieme alla Liguria e Basilicata. Tra sette giorni per l ‘Umbria potrebbe essere il giorno zero: quello senza nuove diagnosi di tamponi positivi. La base dello studio è costituita dalla serie dei dati che da trentacinque giorni la Protezione Civile fornisce ogni sera. E stimando le variazioni quotidiane e la loro evoluzione nel tempo che l ‘Eief formula le proprie estrapolazioni. Così si arriva per la prima volta a tracciare un orizzonte chiaro: le nuove diagnosi di Covid-19 si azzereranno al più tardi il 16 maggio in sedici delle venti regioni italiane. C ‘ è una precisazione di non poco conto che arriva dalle considerazioni dell’ Istituto Einaudi: indicare una luce in fondo al tunnel oggi è possibile solo se gli italiani continueranno con la stessa cura di prima a evitare i contatti per bloccare il contagio. Altrimenti significa tornare al buio.