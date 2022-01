Covid Umbria, 3.206 nuovi casi e due decessi (Foligno e Orvieto). Calo dei ricoveri

La curva epidemiologica in Umbria non accenna a frenare anche se gli ospedali registrano un leggero calo dei ricoveri. C’è, in realtà, una leggera discesa dei nuovi contagi e del tasso di positività ma i nuovi casi restano sempre tanti. Purtroppo si continua a morire di Covid in Umbria: altri due decessi si sono registrati nelle ultime ore, si tratta di pazienti positivi residenti a Foligno e Orvieto, per un totale di vittime che sale a 1.516. Questa mattina negli ospedali umbri sono ricoverati 193 malati Covid, tre in meno rispetto a ieri, di cui 12 (+1) in terapia intensiva. Sono questi i principali dati che emergono dal bollettino di oggi, giovedì 6 gennaio 2022. Sono 3.206 i nuovi casi Covid registrati in Umbria nelle ultime 24 su 21.316 tamponi eseguiti, di cui 5.382 molecolari e 15.934 antigenici, per una percentuale di positivi pari al 15,04%. Ieri – mercoledì 5 gennaio – era stata del 19,72%. Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 1.925; grazie proprio al numero alto di guariti gli attualmente positivi in Umbria salgono “solo” di 1.279, arrivando a toccare quota 31.863, un record assoluto senza precedenti. Le persone attualmente in isolamento fiduciario nella nostra Regione sono 31.670, più 1.282 rispetto a ieri.

RICOVERI – Questa mattina sono 193 (-3) i pazienti covid ricoverati negli ospedali umbri, di cui 12 (+1) in terapia intensiva. Di questi, 78 sono ricoverati all’Ospedale di Perugia (+1), di cui 6 (invariato) in intensiva; 52 sono ricoverati all’Ospedale di Terni (-4), di cui 6 (+1) in intensiva; 33 sono ricoverati all’Ospedale di Foligno (-3), nessuno in intensiva; 28 sono ricoverati all’Ospedale di Città di Castello (+1), nessuno in intensiva.

I NUOVI CASI DI OGGI – Sono 3.206 i nuovi casi Covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore e riguardano i seguenti comuni: 564 Perugia, 475 Terni, 160 sono persone residenti fuori regione, 157 Foligno, 130 Assisi, 122 Città di Castello, 111 Narni, 105 Gubbio, 100 Spoleto, 97 Bastia Umbra, 90 Corciano, 83 Castiglione del Lago, 66 Magione, 56 Marsciano, 50 Umbertide, 47 Todi, 46 Deruta, 38 Gualdo Tadino, 37 San Giustino, 36 Orvieto, 35 Amelia, 30 Spello, 26 Città della Pieve, 25 Passignano sul Trasimeno, 25 Stroncone, 23 Panicale, 22 Collazzone, 21 Torgiano, 20 Bevagna, 19 Cascia, 19 Gualdo Cattaneo, 18 Bettona, 16 Acquasparta, 16 Cannara, 16 Trevi, 15 Montecastrilli, 15 Montefalco, 14 Arrone, 12 Avigliano Umbro, 12 Norcia, 12 Piegaro, 10 Fratta Todina, 10 Massa Martana, 9 Baschi, 9 Castel Ritaldi, 9 Guardea, 9 Nocera Umbra, 8 Campello sul Clitunno, 8 Lugnano in Teverina, 8 Montone, 8 San Gemini, 8 Sigillo, 7 Pietralunga, 7 Tuoro sul Trasimeno, 7 Valfabbrica, 6 Porano, 5 Allerona, 5 Giano dell’Umbria, 5 Monteleone d’Orvieto, 5 Otricoli, 4 Alviano, 4 Calvi dell’Umbria, 4 Castel Giorgio, 4 Ferentillo, 4 Ficulle, 3 Cerreto di Spoleto, 4 Monte Castello di Vibio, 4 Montefranco, 4 San Venanzo, 4 Valtopina, 3 Fossato di Vico, 3 Lisciano Niccone, 3 Monte Santa Maria Tiberina, 3 Scheggino, 3 Sellano, 2 Castel Viscardo, 2 Fabro, 2 Montecchio, 2 Monteleone di Spoleto, 2 Poggiodomo, 2 Preci, 2 Sant’Anatolia di Narco, 2 Scheggia, 2 Vallo di Nera, 1 Paciano.

GLI ATTUALMENTE POSITIVI IN UMBRIA – Sono 31.863 gli umbri attualmente positivi al Covid e sono così distribuiti tra i diversi comuni: 6.206 Perugia, 4.736 Terni, 1.705 Foligno, 1.449 sono persone residenti fuori regione, 1.124 Assisi, 1.110 Spoleto, 1.088 Città di Castello, 976 Gubbio, 957 Corciano, 945 Bastia Umbra, 819 Marsciano, 711 Narni, 704 Magione, 522 Todi, 493 Castiglione del Lago, 460 Deruta, 384 Orvieto, 356 Umbertide, 334 Gualdo Tadino, 324 Amelia, 310 Torgiano, 271 Montecastrilli, 267 Trevi, 266 San Giustino, 260 Spello, 232 Città della Pieve e San Gemini, 229 Panicale, 209 Passignano sul Trasimeno, 190 Bettona, 160 Gualdo Cattaneo, 158 Collazzone e Piegaro, 156 Bevagna, 155 Fabro, 151 Acquasparta, 147 Montefalco, 141 Stroncone, 135 Massa Martana, 131 Nocera Umbra, 130 Cannara, 125 Norcia, 122 Avigliano Umbro, 110 Arrone, 92 Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi, 91 Tuoro sul Trasimeno, 88 Ferentillo, 85 Valfabbrica, 81 Cascia, 74 Sigillo, 69 Citerna e San Venanzo, 64 Pietralunga, 63 Otricoli, 58 Fratta Todina, 57 Monteleone d’Orvieto, 55 Baschi, 54 Ficulle, 52 Fossato di Vico e Lugnano in Teverina, 51 Giano dell’Umbria, 49 Guardea, 44 Cerreto di Spoleto, 43 Castel Viscardo, 41 Calvi dell’Umbria, Monte Castelli di Vibio e Porano, 40 Monte Santa Maria Tiberina, 39 Montone, 38 Montefranco, 37 Costacciaro, 28 Alviano, 27 Scheggia, 26 Montecchio, 25 Penna in Teverina, 24 Allerona, Sellano e Valtopina, 23 Giove, 19 Attigliano e Lisciano Niccone, 17 Montegabbione, 15 Paciano e Scheggino, 14 Preci, 13 Castel Giorgio, 11 Parrano e Sant’Anatolia di Narco, 10 Monteleone di Spoleto, 6 Vallo di Nera, 2 Poggiodomo e Polino.