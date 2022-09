Covid Umbria, nell’ultima settimana +7,7% di positivi: oggi sono più di 3 mila

Si registra un calo dei ricoverati Covid in Umbria: questa mattina sono 115, di cui uno in terapia intensiva, undici in meno di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino di oggi, sabato 17 settembre 2022. I nuovi casi accertati sono 357, i guariti 315 e non ci sono altri decessi. Gli attualmente positivi in Umbria salgono così a 3.018, più 42 rispetto a ieri, con un aumento percentuale del 7,7% su base settimanale. Sono stati analizzati 1.780 tamponi, tra molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 20,05%, leggermente superiore a quello di ieri che era stato del 19,9% e di sabato della scorsa settimana che era stato del 19,01%.