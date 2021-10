Domenica di riposo per l’Acea Rugby Perugia

Sarà una domenica senza partita per l’Acea Rugby Perugia. I biancorossi si stavano preparando per la lunga trasferta in casa dell’Amatori Rugby Catania di domenica 31 Ottobre, ma i disagi per il forte maltempo che ha colpito parte della Sicilia hanno inevitabilmente cambiato i programmi. Il match è stato rimandato a data da destinarsi e così, i ragazzi dei tecnici Speziali e Fastellini mettono nel mirino il prossimo impegno, quello di domenica 7 Novembre al “Percorso Verde” di Pian di Massiano contro Noceto.

“Per prima cosa abbiamo chiamato il tecnico del Catania per esprimere solidarietà e chiedere se avessero bisogno di un qualsiasi aiuto – dice Coach Alessandro Speziali – Nel nostro sport questo spirito è fondamentale. Eravamo entrambi d’accordo nel rimandare la partita. Ancora non abbiamo una data ufficiale del recupero che verosimilmente potrebbe avvenire a fine Novembre. Se questo weekend di pausa ci penalizza? Non penso. Abbiamo approfittato per cambiare il programma di lavoro con carichi più pesanti”.

“Speriamo che i ragazzi del Catania possano tornare quanto prima in campo – afferma il tecnico Fabrizio Fastellini – Gli siamo davvero vicini. Per noi era sicuramente meglio giocare visto il buon momento che stavamo attraversando, ma sono cose che non possiamo governare, dobbiamo adattarci. Stiamo lavorando per preparare al meglio la gara casalinga di domenica prossima contro Noceto”.

PERUGINI IN NAZIONALE – Il promettente Nicolas Gasperini, ormai punto di forza della prima squadra, è stato convocato dalla Nazionale Italiana Under 18 per il match di sabato 30 Ottobre (ore 14,30) contro i pari età dell’Irlanda. La sfida è visibile sui canali social della Federazione Italiana Rugby. Da segnalare anche la convocazione in Nazionale Under 20 di Giulio Marocchini, atleta del Rugby Perugia in prestito alla Lazio.