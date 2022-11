Domenica napoletana per l’Acea Rugby Perugia

Trasferta partenopea per l’Acea Rugby Perugia. Gli uomini di coach Puerari, reduci dal k.o. casalingo per 10-50 contro la Lazio, saranno impegnati sul campo del Rugby Napoli Afragola nel primo pomeriggio di domenica 20 novembre. Si tratterà di uno scontro importante per i biancorossi vista la classifica delle due squadre: l’Acea è penultima con 4 punti, Napoli ultimo che insegue a una lunghezza. A introdurre il match è direttamente il Presidente di Perugia Ruggero Renetti: “Non era nella gara con la Lazio che contavamo di fare punti – ammette il numero 1 del club perugino – Loro hanno la promozione come obiettivo, mentre noi vogliamo proseguire nel nostro percorso di crescita. Anche se ci sono state un paio di situazioni in cui si poteva fare qualcosa di più, quantomeno per rendere il passivo meno pesante. Ora si va a Napoli, dove troveremo sicuramente un avversario alla nostra portata. Inutile dire che vogliamo tornare a casa con punti importanti, ma soprattutto ci vorrà una prestazione di livello. Loro fanno del campo di casa un punto di forza, il loro pubblico è molto caldo e partecipativo”.

Sull’esordio di Hernandez e Chierici contro la Lazio, Renetti si esprime in maniera più che positiva:

“Hernandez è un grandissimo giocatore per la categoria. Contro la Lazio ha già fatto vedere di cosa è capace. Essendo il numero 10, cioè il nostro regista, deve ancora trovare un certo affiatamento coi compagni, ma le premesse sono più che ottime. Ha fatto una buona prova anche Chierici. Lui purtroppo è arrivato tardi e non ha potuto esordire fino a domenica scorsa. Adesso ci darà una gran mano”.

Appuntamento dunque al “campo sportivo villaggio del rugby” di Bagnoli (NA). Si comincia alle ore 14.00. Arbitra Lorenzo Daniele Sacchetto di Roma.