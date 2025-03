L’Acea Rugby Perugia nella tana del Rugby Lions Alto Lazio

Dopo la vittoria casalinga contro Firenze, l’Acea Rugby Perugia è attesa dalla delicata trasferta di Viterbo (domenica 9 marzo ore 14.30), dove affronterà il Rugby Lions Alto Lazio. Avversario che momentaneamente occupa la seconda posizione in classifica, a cinque punti di distacco dalla capolista San Benedetto e quindi in piena lotta per il primo posto che vale la promozione. All’andata i laziali avevano con merito a Pian di Massiano (36-21), ridimensionando un po’ le aspettative della squadra biancorossa, che aveva iniziato il campionato con un buon piglio.

Ora tra le due squadre ci sono ben 22 punti di distacco (Perugia con 33 è quarto), ma i ragazzi di coach Poloni non mostrano grossi timori reverenziali.

“Sappiamo che di fronte ci troveremo una squadra forte – dichiara alla vigilia il mediano di mischia Federico Bevagna – ma non partiamo certo battuti. La vittoria di domenica scorsa contro Firenze ci ha dato la giusta carica e vogliamo dare continuità a quel risultato. L’Alto Lazio gioca per altri obiettivi rispetto ai nostri e hanno qualità importanti. Possiamo dire comunque la nostra, anche se non sarà una partita facile. In settimana abbiamo lavorato tanto, preparando al meglio la partita sulla base delle indicazioni di coach Poloni”.