Drammatico incidente a Perugia: perde la vita 51enne carabiniere. Scontro tra moto e Suv tra San Marco e Cenerente

Tragedia questo pomeriggio a Perugia tra San Marco e Cenerente, in vocabolo Sant’Angelo. Un uomo di 51 anni, carabiniere, perugino, è morto mentre era in sella ad una moto che si è scontrata con un Suw condotta da un anziano settantottenne. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Il motociclista è morto sul colpo, illeso il conducente del Suv. Secondo una primissima ricostruzione, sembra che il conducente del Suv stesse svoltando. Gli accertamenti sulle cause dell’incidente sono però in corso di accertamento. Sul luogo dell’incidente gli agenti della polizia locale che avranno proprio il compito di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Moto e auto sono stati sottoposti a sequestro. E’ stata informata l’Autorità giudiziaria del capoluogo umbro