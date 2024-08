Elezioni regionali, rebus data voto: 17 novembre o 1 dicembre ?

Quando si voterà in Umbria per scegliere il nuovo presidente della Regione ? Sicuramente è saltata l’ipotesi dell’election day con Emilia Romagna e Liguria. Il centrodestra, con continui contatti tra Roma e Perugia, non ha ancora deciso quando andare a votare. Secondo alcune voci la Tesei preferirebbe addirittura andare al voto a gennaio 2025 ma dal governo nazionale spingono per fare presto. La stessa Meloni non vuole arrivare alla Legge di Bilancio, ex finanziaria, con l’Umbria ancora in campagna elettorale. Preferisce, viste le previsioni poco favorevoli, risolvere presto un appuntamento elettorale molto fastidioso e insidioso per la coalizione di governo. Andare a votare a ottobre come la Liguria, invece, è ormai tecnicamente impraticabile. A questo punto restano due date molto probabili. Il 17 novembre insieme all’Emilia Romagna o il 1 dicembre. In base alla norma, la data delle urne può essere fissata fino al 60 esimo giorno dopo la fine del mandato. In Umbria la legislatura terminerà a fine ottobre. L’ipotesi più probabile resta comunque quella di inizio dicembre.