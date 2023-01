Esordio vittorioso per l’Under 18 della Libertas Rari Nantes Perugia, che conquista i primi tre punti del campionato in un’avvincente rincorsa con gli avversari. Lo scambio di reti inizia con il Trieste, che va a segno due volte in superiorità numerica, ma i Perugini accorciano le distanze chiudendo il primo quarto sotto di 1 rete. Nel secondo quarto i casalinghi trovano subito il pareggio e poi il vantaggio a una manciata di secondi dalla sirena dell’intervallo lungo. Nella terza frazione di gioco va ancora avanti la formazione di Regni, ma il Trieste recupera e rimette l’incontro in equilibrio, fino a 1.22 dalla fine, quando il Perugia riguadagna il vantaggio con l’uomo in più. L’ultimo tempo è uno scambio continuo tra le due formazioni: il Trieste pareggia e va in vantaggio, la LRN Perugia si riporta sul 6-6 e poi trova la vittoria con due reti nello sprint finale.

LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA –ASD PN TRIESTE 8-6 (1-2, 2-0, 2-2, 3-2)

Libertas Rari Nantes Perugia: Bartoccini, Pappone, Moretti, Ceccarelli, Imperiali S., Bartocci 3, Dottori 1, Fortunelli, Imperiali L., Marzano 2, Montagnini 2, Camilloni, Marsili. Tecnico: Lars Christian Regni.

CAMPIONATO NAZ. DI SERIE “B” MASCHILE – GIRONE 2 – 21 GENNAIO 2023 – 5° INCONTRO DI ANDATA

CN MARINA DI CARRARA – LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA 5-1 (1-0, 1-1, 1-0, 2-0)

Libertas Rari Nantes Perugia: Pecoraro, Chiucchiù, Arcangeli, Fagugli, Martorana, De Maldè, Ferrucci, Fiaschi, Chellini, Marzano, Bongini 1, Vitale, Dottori. Tecnico: Arcangeli Massimo.

Seconda sconfitta di stagione per i Perugini, che soccombono ai più esperti casalinghi mettendo in acqua

un’ottima difesa, senza però trovare occasioni in fase di attacco. Tre quarti di incontro si gioca sulle

superiorità numeriche, senza contropiedi o altre occasioni a uomini pari. Nella prima frazione il Marina di

Carrara mette nel sacco un goal su 2 con l’uomo in più, mentre il Perugia rimane a bocca asciutta. Nel

secondo quarto una rete a testa, sempre in superiorità numerica e il Perugia mantiene la distanza. Dopo

l’intervallo lungo i padroni di casa gonfiano il sacco con un tiro di rigore, ma non lasciano spazio in attacco

ai perugini, costretti a tiri scontati e facili per il portiere avversario. Nell’ultimo quarto i ragazzi di Arcangeli

perdono la motivazione e dopo i falliti tentativi in fase di attacco, sempre chiusi e ben intercettati dalla

squadra toscana, si fanno sorprendere per due volte a uomini pari. L’incontro si chiude 5-1 a favore dei

casalinghi.

ALTRI RISULTATI DEL FINE SETTIMANA:

Categoria Under 14 eccellenza: Fermo-Libertas Rari Nantes Perugia 7-10

Categoria Under 14 regionale: Libertas Rari Nantes Perugia “B”-Moie 9-7