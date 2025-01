Filippo Vitali nuovo coordinatore comunale di Fdi di Perugia

Si è svolto il congresso comunale di Fratelli d’Italia di Perugia, primo appuntamento della stagione congressuale umbra del partito di Giorgia Meloni, già al lavoro per un’assemblea programmatica in primavera che coinvolga categorie ed associazioni e la città. Candidato unitario è stato Filippo Vitali, esponente storico della destra perugina, riferimento sia per la base dei militanti che per gli eletti di Palazzo dei priori e già responsabile della formazione del partito. Assieme a Vitali, che era già succeduto a Riccardo Mencaglia come commissario e ad Andrea Rossi, sono stati scelti anche i sei membri elettivi del direttivo che coadiuverà il neo coordinatore e il resto della classe dirigente locale: Alessia Ricci, Mauro Brachelente, Silvia Ceppi, Michele Parrini, Laura Sciommeri e Lorenzo Stramaccioni. Vitali – riferisce una nota di Fdi – ha sottolineato ” la grande partecipazione, segno di un partito vitale ed in movimento tra le persone, saldo nei suoi valori di militanza ed identità, ma aperto anche a tutti coloro che intendono abbracciare questo cammino comune”. Presenti anche il sottosegretario e coordinatore regionale Emanuele Prisco, il senatore Franco Zaffini, i consiglieri regionali Giambartolomei, Pace e Agabiti.