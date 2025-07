Flop e spreco di denaro volo Perugia-Bergamo: consigliera Michelini chiede di “fare luce sulle responsabilità”

Un milione di euro spesi per un servizio di fatto mai decollato. Un fallimento annunciato, afferma la consigliera regionale dem Letizia Michelini. La vicenda risale al 2023, quando fu contattata Aeroitalia per un collegamento su Milano Linate che risultò impraticabile. Non potendo operare su Linate, la Regione Umbria portò avanti l’ipotesi di un collegamento su Malpensa per poi ripiegare, in accordo con la presidenza della Regione Lombardia, su Bergamo-Orio. Dalla ricostruzione fatta dalla nuova Giunta Proietti, sono emersi altri due particolari: il Cda della Sase avrebbe espresso riserve sulla scelta visti gli alti costi dell’operazione e lo stesso avrebbe fatto il management della società. Una operazione che si è poi rivelata fallimentare tra disservizi vari e il numero esiguo di passeggeri interessati al volo. Numeri pesanti: appena 32-35 persone per volo. La vicenda è tornata di nuovo nell’Aula di Palazzo Cesaroni, con una interrogazione della consigliera Michelini. “Quanto avvenuto sul volo Perugia-Bergamo è davvero allucinante con oltre 1 milione di euro spesi per un servizio mai decollato” commenta Michelini. “Il volo Perugia-Bergamo è stata una scelta sbagliata – aggiunge la consigliera Pd – sostenuta da logiche politiche anziché da una reale strategia di sviluppo per l’Umbria. A pagarne il prezzo sono stati i cittadini umbri, con un costo di oltre 1 milione di euro e un servizio mai davvero operativo”. Michelini ricorda che la “stessa società di gestione dell’aeroporto, Sase, e il suo management avevano espresso forti dubbi fin dall’inizio. Ma la politica ha scelto di non ascoltare”. Il risultato ? “Un rosso da oltre 300 mila euro nei bilanci della società, orari inadeguati, utenti esasperati e un danno d’immagine per tutto il sistema aeroportuale umbro”. Per la consigliera dem è stata una operazione “non sostenuta da un piano industriale credibile né ci fu un’analisi della domanda di mercato”. A questo punto “è necessario fare luce sulle responsabilità amministrative e politiche”. Conclude sottolineando il radicale cambio di passo voluto dalla nuova Giunta Regionale, ricordando che le politiche dei trasporti devono essere guidate “da visione, reale utilità pubblica e sostenibilità economica, non da mere esigenze di propaganda politica”.

Foto di archivio