“I Poeti del Judo” sempre al vertice

Altro grande risultato per Cristallini Alessandro (a.s.d I Poeti del Judo), terzo classificato nella categoria -60

Kg al Trofeo Italia Abruzzo 2022 tenutosi sabato 15 ottobre a Pescara, gara Nazionale che nei due giorni ha

vantato la presenza di ben 340 atleti provenienti da 123 club.

Cristallini, seguito a bordo tatami dal coach Stefano Poeta, è riuscito a raggiungere il podio e la medaglia di

bronzo dopo sei incontri disputati, vincendone cinque e risultando sconfitto solo dall’atleta che poi si è

classificato primo, nonostante fosse inizialmente in vantaggio durante l’incontro. Il risultato di Alessandro

Cristallini è da sottolineare anche perché ottenuto in una categoria di peso in cui esordiva per la prima

volta, dopo aver raggiunto eccellenti risultati nel corso dell’anno nella categoria -55 Kg (terzo classificato al

Trofeo Italia Emilia Romagna, secondo classificato Trofeo Italia Lombardia).

Prima gara di importanza nazionale per il compagno di squadra Beccacci Alessandro (-60 Kg) che, pur non

riuscendo a raggiungere il risultato sperato nei due incontri disputati, ha dimostrato un buon impegno che

non tarderà a dare i suoi frutti.

Aggregato ai Poeti del Judo anche Massoli Domenico (-60 Kg) atleta dell’associazione Passe-partout Terni.

Anche per Massoli si trattava di un debutto a livello nazionale e, nonostante abbia perso il primo incontro

senza aver la fortuna di venire ripescato, ha portato in gara un ottimo atteggiamento che potrà portarlo ad

ottenere buoni risultati in futuro.

Si conferma l’ottimo lavoro della società di judo perugina che vanta tanti giovani talentuosi e con voglia di

crescere preparati da tecnici di assoluta esperienza, il lavoro prosegue assiduo per i prossimi impegni che

vedrà impegnati gli agonisti in competizioni Nazionali e Internazionali.