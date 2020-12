Il Comune di Perugia e il Post insieme per un Natale a misura di bambino

Perugia – L’Assessorato al Commercio del Comune di Perugia, in questo Natale differente, ha voluto sostenere e contribuire all’attività del Post, Museo cittadino della Scienza, che, da sempre è impegnato nella proposta di eventi educativi e innovativi per i bambini.

Il contributo offerto dal Comune di Perugia, sosterrà la realizzazione dei Laboratori di Natale che si strutturano in attività didattiche per fra vivere ai bambini percorsi scientifici, esperienze digitali e creative al POST, grazie anche al supporto del FabLAb e del DigiPASS Perugia.

I bambini potranno sperimentare, progettare e costruire con esperimenti e prototipi scientifici a partire dai kit autoprodotti dal FabLAB sotto la guida di tutor esperti.