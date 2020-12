Il Covid e il drammatico anno dell’Umbria: la vita stravolta e gli alibi della politica

E’ passato quasi un anno da quando il coronavirus si è palesato anche in Umbria. Un anno terribile che ha portato a quasi 29.000 contagi e a 618 morti . Oggi gli umbri, come il resto del Paese, sono spaesati, incerti sul futuro, alle prese con dati economici molto preoccupanti e seri problemi di lavoro. Sono alle prese con la povertà, la malattia e i lutti. Basta girare per le città con i negozi chiusi e le attività spente. Dopo mesi in cui il Covid si è fatto sentire pesantemente , le persone di questa piccola regione sono stanche. Oggi gli umbri hanno bisogno di sentire e vedere che le istituzioni fanno la loro parte. Gli amministratori, di tutti i livelli, sottovalutano lo stato d’animo della gente, che sta male e ha la vita stravolta. Occorre una visione per il futuro, soprattutto da parte della Regione. Ci vorrebbe un vero salto di responsabilità e una gestione coesa che riagganciasse il sentire diffuso. La verità è che l’Umbria reale è lontana dai dibattiti di questi giorni visti in Consiglio regionale o dalle dichiarazioni incrociate. I numeri sono chiari: continua a diminuire la popolazione, aumenta il divario tra nascite e decessi, il Pil sta crollando in maniera veloce, il lavoro non c’è più e le conseguenze sociali sono disastrose. E’ passato oltre un anno da quando la Tesei e il centrodestra governano l’Umbria con risultati onestamente deludenti e nessuna ambizione: nessuna riforma, niente programmazione, nessun provvedimento di giustizia sociale e nessuna scelta di modernizzazione dell’Umbria. La sensazione è che questo primo anno di governo regionale sia stato caratterizzato da un forte spirito di conservazione e sopravvivenza, con una giunta che ha trascorso i giorni a deliberare rinvii e proroghe. Una maggioranza imprigionata e spaesata, incapace di fare scelte anche quelle meno impegnative. Qualcuno dirà che è tutta colpa del Covid, che in queste condizioni non era semplice pensare ad altro. Sicuramente può apparire un buon motivo a discolpa ma assomiglia molto ad un pretesto. La verità è che l’Umbria è in bilico e gli alibi sicuramente non l’aiutano ad uscire dal tunnel. E’ ancora presto per fare un bilancio dei danni del Coronavirus all’economia italiana, ma non lo è per sapere che questo choc si innesta su un tessuto, a tutti i livelli, già indebolito e in difficoltà come quello umbro. Il 29 febbraio, dieci mesi fa, la Presidente Tesei – dopo il videocollegamento del premier Conte con i governatori – dichiarò che ” la regione ha già iniziato a mettere in campo politiche straordinarie”. A distanza di dieci mesi, a parte qualche rimodulazione dei fondi europei sbrigativa e per nulla innovativa , non si è visto ancora qualcosa di incisivo. In tempo di pace si può anche galleggiare ( scelta comunque dannosa e sbagliata), in tempo di “guerra” non è consentito a nessuno stare a galla. Stare sospesi nell’aria, di questi tempi, è veramente pericoloso. In primo luogo per gli umbri.