Il Flixbus piace ai perugini: per l’estate 2018 in arrivo nuove mete

PERUGIA – Continua a crescere il numero di Perugini che si spostano in FlixBus: lo attesta il bilancio redatto dalla società degli autobus verdi per il suo secondo anniversario a Perugia. Complice di tale successo è stata la graduale istituzione dei collegamenti col capoluogo, che, in vista dell’estate, assisterà ora a un ulteriore ampliamento delle connessioni con l’Italia e l’Europa.

Estate 2018: in bus verso Gallipoli, le spiagge della Riviera Romagnola e Mirabilandia

Per l’estate 2018, FlixBus ha innanzitutto avviato collegamenti diretti tra Perugia e alcune delle più note località di mare italiane: dal 24 maggio si potranno raggiungere con facilità le splendide spiagge del Salento grazie alle corse per Gallipoli. Il 14 giugno partiranno quindi nuovi collegamenti con la Romagna: dai Lidi Ravennati a Cattolica, passando per molte altre località quali Milano Marittima, Cervia, Gatteo a Mare, Bellaria, Rimini, Riccione e Cesenatico, la Riviera sarà a portata di autobus per tutta l’estate. Anche il parco divertimenti di Mirabilandia sarà collegato ogni giorno senza cambi.

Roma, Firenze e Milano: le più gettonate dai Perugini

Il bilancio di FlixBus ha messo in luce anche le mete preferite dai Perugini: in testa Roma, collegata fino a sette volte al giorno, mentre completano il podio Firenze, a un’ora e 45 minuti, e Milano. Tra le novità, collegamenti diretti con nuove città in Toscana, quali Empoli e Lucca, e il potenziamento delle connessioni con le grandi città già collegate, come Torino, Napoli e Bari.

Le corse partono da Piazzale Umbria Jazz, Piazza Partigiani o Fontivegge, sono prenotabili online, via app e in agenzia, e sono operate in collaborazione con una rete di aziende partner dall’esperienza pluriennale che mettono a disposizione mezzi e autisti, mentre FlixBus si occupa della pianificazione di rete, del marketing, della comunicazione e del pricing. A bordo, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.