Il governo finanzia il Metrobus di Perugia: 86 milioni del Pnrr per il tratto Castel del Piano e Ponte San Giovanni-Fontivegge

Il governo apre la borsa ed è pronto a finanziare alcuni progetti dell’Umbria. Lo ha confermato il Ministro ai Trasporti Enrico Giovannini, in un incontro a Roma con la governatrice dell’Umbria Donatella Tesei. Si tratta di fondi che arrivano dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). C’è la conferma dei finanziamenti per gli interventi infrastrutturali e tecnologici dell’ intera rete della Ferrovia centrale umbra, per 163 milioni, e per i lavori lungo la linea di Alta velocità regionale Orte-falconara, per 510 milioni di euro. A questi due finanziamenti si sono aggiunti i finanziamenti per altri 86 milioni di euro a favore della realizzazione del Brt di Perugia, vale a dire il Bus Rapid Transit previsto nel Pums del capoluogo umbro, e i 20 milioni per la realizzazione del tratto umbro della ciclovia che collegherà il Monte Argentario con Civitanova Marche. Il progetto del Brt prevede un collegamento di 12,5 chilometri tra Castel Del Piano e Fontivegge, dove è previsto il nuovo terminal su via Sicilia. Sono, inoltre, previste 21 fermate ad iniziare da Strozzacapponi, San Sisto, ospedale Santa Maria della Misericordia, Madonna Alta e via Settevalli. Una buona parte del tracciato sarà su corsie riservate con i metrobus che avranno la priorità. Il termine dei lavori è previsto per fine dicembre 2024, salvo varianti in corso d’opera. Lo stesso progetto è previsto anche per collegare Ponte San Giovanni con Fontivegge. In questo caso però occorrono altre risorse da aggiungere, almeno altri dieci milioni di euro. Si tratterebbe, quindi, di avere un ulteriore finanziamento sempre dai fondi del Pnrr. A questo punto possibilità assai concreta, in quanto per i lavori di collegamento Castel Del Piano-Fontivegge basterebbero, secondo le previsioni progettuali, 60-65 milioni di euro mentre per la linea Ponte San Giovanni-Fontivegge il costo previsto è di circa 30 milioni di euro.