Il Gran Premio di Pretola festeggia 70 anni sulle orme di Pogačar

Torna il 2 giugno l’appuntamento con la corsa ciclistica più longeva dell’Umbria organizzata dall’Asd Tevere. Il Presidente Bracarda: “Una tappa importante per la nostra storia”. Il percorso ritrova il territorio assisano e scopre Casaglia, sulla scia del Giro d’Italia 2024

Ancora un’edizione per il Gran Premio Pretola. La corsa ciclistica più longeva dell’Umbria, organizzata dall’Asd Tevere, lunedì 2 giugno vivrà la sua settantesima edizione. Un evento di notevole rilievo per tutto il movimento ciclistico regionale e nazionale, riservato alla categoria Juniores. In vista della gara la Asd Tevere ha organizzato una conferenza di presentazione che si è tenuta domenica 11 maggio presso la piazza della Torre a Pretola.

“È una grande emozione – dichiara il Presidente della Asd Tevere, Luciano Bracarda – poter presiedere l’associazione in un traguardo così importante. Una festa per il ciclismo giovanile e per tutto il nostro territorio, che partecipa con grande dedizione e senso di appartenenza. Dal 16 maggio apriremo le iscrizioni e contiamo di vedere presenti tanti corridori. Qui sono passati diversi atleti che poi nel tempo hanno fatto cose importanti. Il tracciato? Ritroveremo il territorio di Assisi grazie alla collaborazione degli amici di Petrignano e poi abbiamo detto sì agli amici di Casaglia che ci hanno chiesto di inserire nel percorso la salita dove si sono cimentati lo scorso anno i corridori del Giro d’Italia”.

La giornata di Pretola è stata anche l’occasione per ricordare la figura di Alviero Pittavini, figura storica nel mondo del ciclismo regionale e tra gli organizzatori proprio dell’evento.

“Ricordo ancora – prosegue commosso Bracarda – quando lo scorso anno ci siamo parlati in vista di questa settantesima edizione. Ci teneva tantissimo, peccato che sia venuto a mancare”.

Bracarda ha voluto la presenza dei tre figli di Pittavini per omaggiarli con una targa ricordo. Presente anche il Perugia del Panathlon Perugia, Luca Ginetto.

“È bello ricordare una figura così importante per questa disciplina come Pittavini e anche per la nostra associazione, che come il Gran Premio Pretola festeggia quest’anno i suoi 70 anni”.

Tra gli interventi quello di Mario Papa, storico dirigente del ciclismo umbro e del direttore di gara internazionale Lisa Zappacenere.

Al termine della presentazione si è svolto il pranzo sociale al quale è intervenuta la Sindaca del Comune di Perugia Vittoria Ferdinandi che ha premiato gli umbri che hanno vinto le varie edizioni del Gran Premio.