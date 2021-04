Il professor Lucio Cagini nominato primario di chirurgia toracica presso l’ospedale del Mare di Napoli

PERUGIA – Dal prossimo 8 aprile il prof. Lucio Cagini, chirurgo toracico dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, assumerà il prestigioso incarico di direttore della struttura complessa di Chirurgia Toracica dell’Ospedale del Mare, nuovissimo presidio ospedaliero della ASL Napoli 1 Centro. L “Ospedale del Mare” dispone di 448 posti letto e la struttura complessa di Chirurgia Toracica è inserita in un contesto di centro di eccellenza e di riferimento nazionale per numerose alte specialità.

Il prof Lucio Cagini, 59 anni, si è laureato presso l’Università degli Studi di Perugia dove successivamente si specializzato in Chirurgia generale e in Chirurgia toracica.

La sua crescita professionale è stata caratterizzata da numerosi e prolungati periodi di lavoro e ricerca in centri altamente specializzati in Europa e nord America.

Ha eseguito, come primo operatore, centinaia di procedure chirurgiche in chirurgia toracica e generale perfezionando, tra l’altro, le tecniche mini invasive per le patologie maligne e benigne dei polmoni del mediastino e dell’esofago. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali concernenti i suoi settori di ricerca; l’oncologia toracica, i traumi del torace, le tecniche chirurgiche, i fattori di rischio perioperatori e la reazione dell’organismo allo stress chirurgico. Infine è componente del board editoriale di società scientifiche e riviste internazionali.

Perugia – “Accetto con entusiasmo questo nuovo incarico – dice il prof. Lucio Cagini – motivo di crescita professionale ed umana in questo nuovo presidio ospedaliero sul quale la regione Campania sta investendo molto. Resto legato all’Università degli Studi di Perugia e continuerò a collaborare con la Scuola di Chirurgia Toracica diretta dal Prof Francesco Puma che hanno consentito la mia crescita professionale ed umana e di lavorare con eccellenti specialisti. Saluto e ringrazio tutti i colleghi dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con i quali ho avuto l’onore di lavorare in questi anni”.

Il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dott. Marcello Giannico ringrazia il prof. Cagini per la professionalità dimostrata e il lungo lavoro svolto e aggiunge: “L’importante incarico che ricoprirà il prof. Cagini testimonia il prestigio e la fama della scuola di Chirurgia Toracica del nostro Ospedale e dei professionisti che vi operano. Sono certo che il professore darà un nuovo impulso al presidio ospedaliero napoletano grazie alle competenze che ha dimostrato in questi trent’anni di attività perugina”.

I COMPLIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – Il Prof. Lucio Cagini, chirurgo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, è stato nominato primario di chirurgia toracica presso l’ospedale del mare di Napoli, dove prenderà servizio dalla giornata di domani, 8 aprile. Allo stimato professionista perugino l’Amministrazione comunale di Perugia, in persona del sindaco Andrea Romizi e del vice sindaco Gianluca Tuteri, ha voluto inviare le congratulazioni per il prestigioso incarico presso il nuovo presidio ospedaliero dell’asl Napoli 1 centro.

“Vorremmo ringraziare il prof. Cagini – sottolineano il sindaco ed il vice sindaco – a nome dell’intera cittadinanza perugina per il proficuo lavoro svolto in tanti anni di attività presso l’azienda ospedaliera di Perugia, ove ha dimostrato sempre grande professionalità e disponibilità. L’Amministrazione e la città tutta non possono che esprimere sentimenti di stima ed orgoglio nei confronti di un professionista che ho portato in alto il nome di Perugia in Italia e nel mondo con la sua opera meritoria. Da perugini, infine, accogliamo con estrema soddisfazione questa prestigiosa nomina che conferma la straordinaria qualità del nosocomio del nostro Capoluogo ed, in particolare, della scuola di chirurgia toracica”.

