Incidente mortale: perde la vita 58enne di Perugia

Giuseppe Bendoni, 58 anni, residente a Perugia, è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale sulla A15 in Toscana. L’uomo, originario di Firenze, era a bordo dell’auto del servizio viabilità, una Fiat Panda. È finito contro il guard rail ed è stato investito dallo stesso mezzo una volta sbalzato fuori dall’abitacolo. Il 58enne è morto sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nell’ incidente è rimasta coinvolta un’ altra auto con due persone a bordo rimaste leggermente ferite. Per fortuna nulla di grave.