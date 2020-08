Incidente stradale sul raccordo Perugia-Bettolle, 38 enne di Perugia è morto.

Una persona è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto sul raccordo Perugia-Bettolle, nei pressi di Corciano. Un camion si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento, la vittima è il conducente del mezzo pesante. Non ci sono altri veicoli coinvolti. A perdere la vita è un 38 enne residente nella provincia di Perugia. Secondo le prime informazioni il camionista avrebbe sbandato proprio sulla rampa e si è ribaltato. Sul posto la Polizia stradale di Perugia che ha fatto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 ma per il 38 enne non c’è stato nulla da fare.