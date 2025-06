Internazionali di Tennis Città di Perugia, Nardi express

Nella prima sessione serale del Tennis Club Perugia, non poteva iniziare meglio l’avventura di Luca Nardi agli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. L’azzurro, terza testa di serie del torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events, si è imposto con un netto 6-0 6-2 su Saba Purtseladze. Poco prima invece l’avventura di Giulio Zeppieri si è conclusa contro lo svedese Elias Ymer, in grande spolvero nell’incontro vinto per 7-5 6-4. Martedì 10 giugno, in campo tutte le restanti sfide di primo turno. Grande attesa per la sessione serale, che alle ore 18.00 accoglierà in campo il derby tra Passaro e Maestrelli. Alle 20.30 invece esordio di Wawrinka contro Albot.

Nardi senza problemi contro Purtseladze – “Cosa mi ha detto Saba a fine match? Che sul cemento avrebbe potuto fare qualche game in più (ride). Lui non ha fatto la sua miglior partita, ma io sono contento della mia solidità”. Le parole di Luca Nardi, impressionante nel 6-0 6-2 che gli ha consentito di raggiungere il secondo turno del Challenger di Perugia. Il classe 2003, numero 98 del mondo, al prossimo round se la vedrà contro Elias Ymer: “In generale penso un match alla volta, ma è chiaro che l’obiettivo di tutti sia vincere il torneo. In Italia possiamo contare anche sull’affetto del pubblico”.

Risultati Lunedì 9 giugno

1° turno

Luca Nardi (3) b. Saba Purtseladze 6-0 6-2

Elias Ymer b. Giulio Zepperi (WC) 7-5 6-4

Luka Pavlovic b. Lorenzo Carboni (WC) 6-1 6-3

Stefano Travaglia (Alt) b. Bernard Tomic 6-3 6-1

Turno finale qualificazione

Nerman Fatic (1) b. Andrea Picchione (9) 6-2 6-2

Oriol Roca Batalla (2) b. Stefano Napolitano 7-6(2) 6-4

Federico Bondioli b. Alex Marti Pujolras (3) 2-6 6-4 6-2

Gerard Campana Lee b. Alexander Weis 7-5 6-3

Pierluigi Basile b. Marco Cecchinato (8) 7-5 6-7(2) 6-3

Gabriele Piraino b. Lucio Ratti 6-7(2) 6-4 6-0

L’apertura della biglietteria sul sito ufficiale – È possibile acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto sul sito ufficiale, www.internazionaliperugia.it. Per le richieste di accredito stampa è possibile inviare una e-mail a credentials@meftennisevents. com.