Internazionali di Tennis Città di Perugia, vittorie serali di Alexandre Muller e Fabian Marozsan

Le vittorie serali di Alexandre Muller e Fabian Marozsan completano il quadro della semifinali degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Al Tennis Club Perugia, sede della manifestazione ATP Challenger 125 organizzata da MEF Tennis Events, i quarti di finale hanno riservato grande spettacolo su un Centrale gremito per l’occasione. Alla penultima giornata di torneo, semifinali in programma sabato 17 giugno dalle ore 18.00, saranno ancora tre le teste di serie in corsa. Il francese Muller ha superato il campione in carica Jaume Munar per 5-7 6-4 6-2 e si giocherà un posto in finale contro la wild card azzurra Edoardo Lavagno. Niente da fare per Francesco Maestrelli, sconfitto da Fabian Marozsan. L’ungherese ha staccato il biglietto per le semifinali con un convincente 6-3 6-4 e si appresta ad essere un avversario ostico per la prima testa di serie Pedro Cachin.

Muller, dalla vittoria con Musetti alla semifinale di Perugia – Una finale per cambiare tutto. A volte nel tennis basta poco, è il caso del ventiseienne francese Alexandre Muller. Questa settimana quinta testa di serie e numero 96 del mondo, Muller è recentemente entrato in top 100 per la prima volta. Decisiva la finale nell’ATP 250 di Marrakech, raggiunta al termine di una settimana che lo ha visto superare anche Lorenzo Musetti. “La chiave di questi risultati è l’allenamento, può sembrare banale ma credo davvero non ci sia altro modo. I risultati poi arrivano – le parole del transalpino dopo il quarto di finale vinto 5-7 6-4 6-2 contro Jaume Munar -. Lo scorso anno qui ha giocato e vinto tanti terzi set per conquistare il titolo, l’avevo visto preparando il match. Credo sia stata una grande partita, abbiamo sbagliato pochissimo e mi dà molta fiducia essere riuscito a battere un avversario di questo livello”. In semifinale sarà sfida contro Edoardo Lavagno, che sabato giocherà la prima semifinale Challenger della carriera: “Non lo conosco bene, stanotte studierò con il mio coach per provare a farmi trovare pronto”.

I risultati di venerdì 16 giugno

Quarti di finale

Pedro Cachin (1) b. Nerman Fatic (Q) 6-3 3-0 rit.

Fabian Marozsan (7) b. Francesco Maestrelli 6-3 6-4

Alexandre Muller (5) b. Jaume Munar (3) 5-7 6-4 6-2

Edoardo Lavagno (WC) b. Raul Brancaccio 6-2 6-3