Internazionali Tennis, maratona Passaro, superato il primo turno a Perugia

Con tanta fatica Francesco Passaro riesce a superare il primo turno degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Il giocatore di casa ha battuto il trentino Giovanni Oradini in uno scintillante derby azzurro di 2 ore e 23 minuti con lo score di 6-4 2-6 6-4. “Sapevo che sarebbe stato un match complicato – le riflessioni di Passaro dopo la vittoria – nonostante fossi favorito. Il mio avversario ha giocato una gran partita, io ho sfruttato le occasioni e credo che anche il tifo del pubblico sia stato importante per farcela. Il segreto del mio periodo magico? Sta tutto nell’allenamento. Bisogna allenarsi con continuità indipendentemente dai risultati in partita. Senza mai smettere di crederci”. Avanti anche il tedesco Maximilian Marterer, che a sorpresa ha eliminato la prima testa di serie del tabellone, lo spagnolo Carlos Taberner, e lo spagnolo Jaume Munar, giustiziere del ligure Matteo Arnaldi.

Gli ultimi risultati di martedì 7 giugno