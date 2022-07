ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, ecco la entry list

Sale l’attesa per la seconda edizione dell’ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale femminile con 25mila euro di montepremi, che si disputerà dal 18 al 24 luglio allo Junior Tennis Perugia. La macchina organizzativa coordinata dai Maestri dello Junior Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Francesco Vazzana e Stefano Lillacci è pienamente operativa, per offrire una grande esperienza sportiva agli appassionati, riannodando i fili col glorioso passato quando sui campi di via XX settembre si disputarono, negli anni ‘80, cinque edizioni degli Internazionali d’Italia femminili. Intanto è stata pubblicata dalla ITF la Entry List della rassegna, che al momento vede come capofila la giovane russa Elina Evanesyan, nr. 133 mondiale seguita dalla francese Fiona Ferro, nr 146, che ha già all’attivo due titoli Wta (Losanna e Palermo) e nel 2020 ha raggiunto il quarto turno al Roland Garros e vinto (nel 2019) la Fed Cup con la nazionale del suo paese. In lista ci sono attualmente anche diverse azzurre, la toscana Lucrezia Stefanini e la più esperta laziale Federica Di Sarra, ma diverse altre si aggiungeranno strada facendo alla competizione. Presente la piemontese Giulia Gatto Monticone, nel 2019 battuta a Wimbledon da Serena Williams e capace in carriera di mettere in bacheca 25 titoli internazionali ed anche la romana Martina Di Giuseppe. Curiosità poi per vedere all’opera anche la moldava naturalizzata spagnola Aliona Bolsova, in passato nr. 88 mondiale ed agli ottavi di finale del Roland Garros nel 2019. Non mancheranno le attività collaterali alla seconda edizione dell’ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti: ci sarà come ospite d’onore Andrea Temesvari, che allo Junior vinse gli Internazionali nel 1983 ed è stata anche nr.7 mondiale. Temesvari si intratterrà diversi giorni palleggiando anche con i giovani allievi della scuola tennis e con gli associati del club. Prevista come da protocollo anche la cena di gala alla quale prenderanno parte sponsor e istituzioni sportive della regione. Insomma, allo Junior Tennis Perugia l’entusiasmo è altissimo e c’è davvero tanta voglia di vivere al massimo dell’intensità un nuovo, straordinario, appuntamento tennistico.

IL LINK PER CONSULTARE LA ENTRY LIST – W25 Perugia 2022 Tennis Tournament | ITF (itftennis.com)