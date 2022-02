La Bartoccini Fortinfissi Perugia cerca riscossa in casa contro la Delta Despar Trentino

Note e probabili formazioni I precedenti Sette i precedenti tra le due formazioni (quattro in A2 e tre in A1), con un parziale di 4-3 in favore della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, a far la differenza la gara del Girone di Andata vinto dalle ragazze di coach Cristofani 3-0 in quel di Trento. Le Ex

Per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia la ex è Giulia Melli (Stagione 2019-2020 e 2020-2021), mentre per le trentine la ex è August Raskie (a Perugia nella Stagione 2019-2020). Le probabili formazioni: Bartoccini Fortinfissi Perugia: la diagonale vedrà Bongaerts e Diop, al centro Bauer insieme a Melandri, a completare le schiacciatrici Havelkova e Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani Delta Despar Trentino: in diagonale Raskie e Piani, per le vie centrali Berti e Furlan, mentre a schiacciare il duo Rivero-Nizetich. Libero: Moro.

Allenatore: Bertini Arbitri: Marco Zavater, Matteo Talento In diretta su Rai Sport Web 1 e Volleyball World TV domani sera sabato 19 febbraio alle ore 20.45 biglietti disponibili su liveticket.it o dalle 19.30 di domani al PalaBarton dove sarà possibile per tutti gli studenti acquistare il biglietto ridotto a loro dedicato al prezzo di 3 euro. Il fischio d’inizio è fissato perallebiglietti disponibili suo dalle 19.30 di domani al PalaBartondove sarà possibile peracquistare ila loro dedicato La gara sarà visibile in diretta streaming Rai Sport Web 1 su www.volleyballworld.tv ed in differita domenica 20 febbraio alle ore 22.30 su Rai Sport+HD