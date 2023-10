La procura indaga sulla prova del concorso per l’equipaggio dell’elisoccorso Umbria

Un’indagine è stata aperta dalla procura della Repubblica di Perugia sulla prova psicoattitudinale per la selezione dell’equipaggio di missione medico ed infermieristico, per il servizio di elisoccorso della Regione Umbria con un concorso bandito dall’Azienda ospedaliera del capoluogo umbro dopo che il presidente della Commissione, nei giorni scorsi, ha presentato una denuncia-querela contro ignoti, segnalando alcune irregolarità emerse durante la stessa. La notizia è stata riportata da diversi media e ora delineata in un comunicato diffuso dalla Questura. Sono in corso le indagini da parte della squadra Mobile su delega della procura della Repubblica di piazza Partigiani finalizzate a ricostruire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità penali. Gli approfondimenti investigativi sono concentrati in particolare su una delle buste con le quali dovevano essere consegnate le prove, trovata a terra e stropicciata. Il concorso era stato già annullato in autotutela dall’Azienda ospedaliera e la prova riprogrammata a metà novembre. Coinvolge circa 200 candidati per 15 posti riservati ai medici e altrettanti agli infermieri.