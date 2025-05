La Regione Umbria al Salone del Libro di Torino porta 40 editori e oltre 20 eventi

Con 40 editori e 20 eventi in programma la Regione Umbria torna al Salone Internazionale del Libro di Torino per l’edizione in programma dal 15 al 19 maggio: lo comunica il vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura Tommaso Bori, annunciando il ricco calendario di iniziative che si terranno nello stand Regione Umbria /Umbria Editoria (Padiglione Oval U127/T128).

“La partecipazione di 40 editori umbri al Salone del Libro di Torino, riuniti sotto il nome di ‘Umbria Editoria’, testimonia la ricchezza e la vitalità del nostro sistema editoriale. Gli oltre 20 eventi che animeranno lo stand della Regione nei cinque giorni della manifestazione offriranno un’occasione preziosa per il pubblico di scoprire un largo ventaglio di proposte di lettura. Il nostro impegno è volto a promuovere l’editoria locale e incentivare la lettura a tutte le età attraverso eventi e iniziative frutto di scelte condivise e con un programma partecipato. Ci tengo a sottolineare – continua Bori – che per la prima volta, lo stand collettivo della Regione Umbria ospiterà anche la casa editrice Star Comics, che presenterà “Manga Issho”, un innovativo progetto editoriale europeo che unisce autori e autrici da Italia, Francia, Germania e Spagna con l’obiettivo di creare manga originali per un pubblico globale. La parola giapponese “issho”, che significa “insieme”, sottolinea la collaborazione tra culture, stili e visioni diverse che anima questo progetto. Dare il giusto risalto al mondo editoriale dei manga, dei fumetti in generale e graphic novel, significa investire in una cultura più accessibile, moderna e inclusiva che riconosce il ruolo importante dei racconti illustrati nel mondo della lettura”.

“Ecco perché ci proponiamo di mettere a terra progetti – conclude Bori – che avvicinano bambini e ragazzi ai temi sociali anche attraverso fumetti didattici. La promozione della lettura infatti, è fondamentale per la crescita culturale della comunità. Leggere contribuisce senza dubbio a creare cittadini sempre più liberi e consapevoli”.

Nell’ambito della giornata inaugurale del Salone si terrà anche la Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni, un importante momento di confronto tra tutti gli assessori alla Cultura delle Regioni e Province autonome d’Italia, opportunità preziosa per lo scambio di idee e la definizione di strategie condivise per la promozione della lettura e del libro.

Alle ore 16:00 di giovedì 15 maggio, il vicepresidente Tommaso Bori aprirà ufficialmente gli incontri presso lo stand Regione Umbria/Umbria Editoria con la presentazione del volume “Ciccicocco, Coccinella…” (Pulci Volanti).

Il libro è frutto del progetto BorgoZeroSei, selezionato da Impresa sociale Con i Bambini, che ha coinvolto dieci comuni umbri e il Coordinamento Nati per Leggere Umbria. Insieme al Vicepresidente interverranno Olimpia Bartolucci, Chiara Bongiovanni e Katia Rossi.

L’evento è realizzato in collaborazione con il coordinamento Nati per Leggere Umbria, ACP Umbria, AIB Umbria, CiB, FADV, ASAD e Cipss.

Alle ore 18:00 dello stesso giorno, Bori presenterà l’VIII edizione del Premio Letterario Nazionale Opera Prima Severino Cesari, dedicato alla memoria del compianto giornalista e curatore editoriale umbro.

Interverranno Daniele Mencarelli, scrittore e primo vincitore del Premio, Giacomo Papi, scrittore, Presidente della Fondazione Mondadori e membro della Giuria del Premio, Paolo Verri, direttore della Fondazione Mondadori, Emanuela Turchetti, moglie di Severino Cesari e presidente dell’Associazione culturale “Severino Cesari”, e Antonella Pinna, dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche della

Programma completo:

Giovedì 15 maggio 2025

Ore 16:00 Sala Umbria (presso lo stand Regione Umbria/Umbria Editoria) BorgoZeroSei Autore di “Ciccicocco, Coccinella…” (Pulci Volanti) Con Tommaso Bori, Olimpia Bartolucci, Chiara Bongiovanni, Katia Rossi In collaborazione con coordinamento Nati per Leggere Umbria, ACP Umbria, AIB Umbria, CiB, FADV, ASAD e Cipss

Ore 18:00 Sala Umbria (presso lo stand Regione Umbria/Umbria Editoria) In ricordo di Severino Cesari Premio Letterario Nazionale Opera Prima Severino Cesari Con Daniele Mencarelli, Giacomo Papi, Antonella Pinna, Paolo Verri, Emanuela Turchetti Introduce Tommaso Bori In collaborazione con Regione Umbria e Associazione culturale “Severino Cesari”

Venerdì 16 maggio 2025

Ore 15:00 Sala Umbria (presso lo stand Regione Umbria/Umbria Editoria) Brunello Castellani Autore di Romanzo Socialista (Diadema edizioni) Con Antonio Vella e l’autore

Ore 16:00 Sala Umbria (presso lo stand Regione Umbria/Umbria Editoria) Festival Narni Città Teatro Presentazione del Festival Con Davide Sacco, Francesco Montanari e Antonella Liuzzi Modera Ilaria Ceci

Ore 17:00 Sala Umbria (presso lo stand Regione Umbria/Umbria Editoria) Firmacopie Dog Kane (Francesco Gaggia) Con Kuiry

Ore 18:00 Sala Umbria (presso lo stand Regione Umbria/Umbria Editoria) Lucia Russo Autrice di Sicilia in breve (LuoghInteriori) Con Tiziana Crisafulli.