La sfida della Tesei: “La priorità sarà la sanità”. Show di Bandecchi

” La sfida dei prossimi anni è di essere forti, chiari e determinati. La priorità sarà la sanità”: a dirlo è stata la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei parlando in occasione della presentazione della sua candidatura a governatrice al centro Fiere di Bastia Umbra. “Tra Pnrr e risorse della nuova programmazione abbiamo da mettere a terra sull’Umbria oltre 6 miliardi di euro, una cosa straordinaria”, ha sottolineato la Tesei. Che poi ha approfondito il tema della riorganizzazione sanitaria. “Quando sono arrivata era tutto bloccato – ha detto -, poi abbiamo affrontato il Covid con grande difficoltà ma siamo ripartiti e oggi, finalmente, abbiamo primari nuovi e siamo riusciti a sostituire i facenti funzioni. Stiamo costruendo la sanità del territorio e dobbiamo dare a tutti i cittadini il meglio delle prestazioni per tutte le esigenze sanitarie”. Sulle infrastrutture ha, invece, posto l’accento sulla nuova stazione Medioetruria che sarà realizzata a Creti, in Toscana. “Finalmente – ha spiegato Tesei – aprirà all’Umbria le porte per l’accesso all’alta velocità. Sarà un altro volano per lo sviluppo, senza dimenticare il completamento della Fcu e la Orte Falconara”. Tesei ha inoltre rivendicato i numeri “straordinari” nel settore turistico e quelli dell’aeroporto, assicurando che “nell’arco di due, tre anni arriveremo a un milione di passeggeri”. Il vero protagonista della giornata è stato però il sindaco di Terni Stefano Bandecchi arrivato al Centro Fiere di Bastia con sette pullman pieni di sostenitori e bandiere di Alternativa popolare, tra cui quello della Ternana calcio femminile di cui è presidente. “Saremo 700”, ha detto Bandecchi ai giornalisti presenti. Alla presentazione c’era anche l’ex sindaco di Perugia Andrea Romizi apparso un pò dimesso, il senatore di Fdi Franco Zaffini che ha sfoggiato sorrisi e saluti e tutti i vertici del centrodestra umbro. Il più inneggiato è stato comunque Stefano Bandecchi che si è preso tutta la scena della manifestazione.