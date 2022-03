La Sir Safety Conad Perugia: le prevendite per Perugia-Cisterna e Perugia-Trento

La Sir Safety Conad Perugia comunica le modalità per le prevendite dei prossimi due appuntamenti del mese di marzo dei Block Devils al PalaBarton, il match contro la Top Volley Cisterna, valevole per gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto in programma domenica 27 marzo alle ore 18:00, ed il match contro la Trentino Itas Trento, valevole per l’andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 30 marzo alle ore 20:30.

Le due prevendite (capienza del palasport al 60% secondo le disposizioni di legge) prevedono la possibilità di acquisto solo online direttamente dal sito www.vivaticket.it.

La prevendita per Perugia-Cisterna è attiva dalle ore 12:00 di oggi martedì 22 marzo 2022. La società bianconera ricorda che è sempre attiva la possibilità per i possessori dei voucher, qualora non ne abbiano ancora usufruito, di utilizzarlo per l’acquisto dei biglietti per le singole partite per la stagione 2021/22 e ricordando che non dà diritto al posto ed al settore del vecchio abbonamento.

La prevendita per Perugia-Trento parte invece lunedì 28 marzo 2022 a partire dalle ore 12:00. Anche in questo caso resta sempre attiva la possibilità per i possessori dei voucher, qualora non ne abbiano ancora usufruito, di utilizzarlo per l’acquisto dei biglietti per le singole partite per la stagione 2021/22 e ricordando che non dà diritto al posto ed al settore del vecchio abbonamento.

Di seguito i prezzi dei biglietti per ognuno dei due eventi (il prezzo è quello finale, comprensivo di costi prevendita e commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 27,00

Ridotto (under 14): € 16,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

La società ricorda che, nonostante il cambiamento della capienza avvenuto in corso d’opera, il posto dell’abbonamento già acquistato non può essere cambiato.