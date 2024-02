L’Acea Rugby Perugia cade ancora

L’Acea Rugby Perugia non riesce a ritrovare confidenza con la vittoria. Anche nella gara interna contro i Lions Alto Lazio la squadra del neo tecnico Poloni ha rimediato una sconfitta (26-45). Un ko amaro perché arrivato dopo una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo con Perugia che ha chiuso in vantaggio. Nella ripresa, invece, Caruso e compagni hanno accusato il solito calo di rendimento che ha consentito agli avversari di ribaltare il risultato e di portare a casa la vittoria.

“Purtroppo – dichiara coach Poloni – ci troviamo a commentare un altro risultato negativo. La squadra sta migliorando e il primo tempo lo ha dimostrato. Peccato per gli errori commessi nella ripresa. In settimana continueremo a lavorare convinti di poter tornare presto a far punti”.

La sconfitta interna contro i Lions Alto Lazio non ha cambiato le cose sul piano della classifica. L’Acea resta penultima con 12 punti e l’obiettivo è resistere al ritorno del Benevento (11 punti) ed evitare quindi i playout retrocessione. Benevento prossimo avversario in trasferta (domenica 25 febbraio) in quella che sarà una sfida salvezza che può valere la stagione.