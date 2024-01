L’Acea Rugby Perugia riparte da Colleferro

Prima gara del nuovo anno per l’Acea Rugby Perugia che torna in campo dopo la sosta natalizia. A proposito, dove eravamo rimasti? L’ultima partita, giocata il 17 dicembre sul terreno di casa, aveva visto i ragazzi di coach Fabiani prevalere per 47 a 41 contro Messina. Un successo fondamentale dal punto di vista del morale e non solo per i biancorossi, reduci da una striscia negativa di 4 sconfitte consecutive. In classifica Perugia è ora terzultima a quota 10 punti, ma le quartultime, rispettivamente Amatori Catania e Messina stessa, distano 9 lunghezze e servirà una gran cavalcata in queste ultime due gare del girone d’andata e poi in tutto il ritorno per scalare posizioni. Il tempo e le possibilità ancora stanno dalla parte di capitan Caruso e compagni, ma è chiaro che serve cambiare marcia. Intanto si riparte domenica 14 gennaio dalla trasferta nella tana del Colleferro Rugby. Sfida sicuramente di alto livello visto che i laziali sono quinti in graduatoria ma a un solo punto dal secondo posto (grande bagarre nella zona alta della classifica). Si gioca al Campo “M. Natali”, l’orario di partenza è quello delle 14.30. Arbitra il match Carlo Esposito di Napoli.

10ima GIORNATA DI SERIE B GIRONE 4

Messina Rugby – Benevento Rugby

Unione Rugby Capitolina – Rugby Club Lions Alto Lazio

Us Roma Rugby – La Rugby L’Aquila

Rugby Club Amatori Catania – Frascati Rugby Club

Colleferro Rugby – Acea Rugby Perugia

Arechi Rugby – Cus Catania Rugby

CLASSIFICA

38 LA RUGBY L’AQUILA 2021 SSD ARL

33 RUGBY LIONS ALTO LAZIO ASD

33 FRASCATI RUGBY CLUB 2015 SSD ARL

33 UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD

32 COLLEFERRO RUGBY 1965 SSD ARLS

31 US ROMA RUGBY SSD R.L.

23 ASD CUS CATANIA RUGBY

19 MESSINA RUGBY 2016 ASD

19 RUGBY CLUB AMATORI CATANIA 1963 ASD

10 RUGBY PERUGIA SSD ARL

7 ASD ARECHI RUGBY

2 US RUGBY BENEVENTO ASD