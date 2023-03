L’Acea Rugby Perugia tenta il placcaggio dell’Isweb Avezzano

Torna in campo tra le mura di casa l’Acea Rugby Perugia. Lo fa rinfrancata dalle ultime vittorie maturate contro Civitavecchia e Primavera che, come raccontato nell’intervista di metà settimana da capitan Alunni Cardinali, hanno sicuramente regalato maggior tranquillità in ottica salvezza. L’avversario di domenica 5 marzo è senza dubbio di grande caratura: al Percorso Verde di Pian di Massiano arriva l’Isweb Avezzano, quarta forza del campionato e senza dubbio rivelazione di questa stagione. Non parliamo certo di una corazzata come Lazio o Capitolina, ma gli abruzzesi hanno saputo mettere in difficoltà un po’ tutti, specie nel campo casalingo. I gialloneri hanno disputato l’ultima gara due settimane fa (k.o. a Livorno), mentre il match dello scorso weekend contro i Cavalieri Prato è stato rimandato al 12 marzo per la rimozione di un ordigno bellico localizzato vicino allo stadio del rugby “Angelo Trombetta”. I ragazzi di coach Rotilio sono dunque altamente motivati e vogliono tornare immediatamente al successo. Starà ai biancorossi mostrare il frutto del lavoro settimanale improntato a limitare i punti di forza dell’Isweb. Appuntamento sul campo sportivo del Percorso Verde alle ore 14.30 di domenica 5 marzo. Arbitra Carmine Marrazzo della sezione di Modena.