Libertas Rari Nantes Perugia pareggia contro Osimo

La Libertas Rari Nantes rimedia un pareggio che le sta molto stretto, subendo una direzione arbitrale non all’altezza del match. Inizia bene, conducendo la partita con scioltezza e portandosi sul 4-1 alla fine del primo tempo. L’Osimo reagisce mettendo la partita sul piano fisico e l’arbitro glielo permette. Sicuramente un Perugia meno scaltro, considerata anche la giovane età dei giocatori, fatica a tenere le redini dell’incontro e a mantenere la concentrazione, anche per la serie infinita e poco equa di espulsioni subite, che contribuiscono ad innervosire la squadra. La seconda frazione si chiude sul 5-4, con una sola rete per il Perugia. Nel terzo tempo, a 44 secondi dal termine, i marchigiani conquistano il pareggio. Nell’ultimo quarto l’Osimo trova il primo vantaggio in superiorità, Pecoraro para un rigore fondamentale, confermando l’ottima prestazione della giornata e il Perugia ristabilisce l’equilibrio con uno spettacolare tiro da fuori. A un minuto e mezzo dal fischio finale però i marchigiani tornano avanti e a soli 23 secondi dalla sirena la Libertas Rari Nantes riconquista il pari. Tanti colpi di scena, con un tabellone che al termine dell’incontro parla chiaro: 15 espulsioni a favore dell’Osimo + 3 TR assegnati, contro 6 espulsioni a favore del Perugia, che termina la partita con 4 giocatori espulsi definitivi.

LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA – OSIMO PIRATES 7-7 (4-1, 1-3, 0-1, 2-2)

Libertas Rari Nantes Perugia: Pecoraro, Chiucchiù 2, Arcangeli P. 1, Fagugli 1, Martorana 1, De Maldè, Ferrucci, Fiaschi 1, Bongini, Marzano, Montagnini 1, Vitale, Dottori. Tecnico: Massimo Arcangeli.

CATEGORIA UNDER 14 CAMPIONATO INTERREGIONALE MARCHE-UMBRIA – 18 MARZO 2023

Trasferta vittoriosa per le due squadre Under 14 della Libertas Rari Nantes, che nella Piscina Palablu di Moie, hanno affrontato le formazioni casalinghe. Questi i risultati:

ASD team marche pn Moie “A” – Libertas Rari Nantes Perugia “A” 7-16

ASD team marche pn Moie “B” – Libertas Rari Nantes Perugia “B” 3-9

La formazione “A” parte un po’ a rilento, con un primo parziale di 2-1 a sfavore, ma dalla seconda frazione mette il turbo, recuperando e portandosi all’intervallo lungo sul 4-9, siglando un parziale di 2-8. Nel terzo tempo mantiene il risultato, mentre con lo sprint finale affonda definitivamente gli avversari marchigiani, con un parziale di 5-0, chiudendo l’incontro 7-16. Formazione e realizzatori del Perugia: Agneloni, Casciarri 2, Rossi, Saetta 2, Carlani 1, Rondanini 2, Di Profio 3, Cardinali 2, Roscini 2, Cittadini 1, Orlandi, Dottori 1. Tecnico: Grassi Emanuele.

La squadra “B” invece parte subito bene, con un primo parziale di 0-2, allungando gradualmente il passo, fino all’ottimo risultato finale, che ne decreta la vittoria sugli avversari per 3 reti a 9. Questa la formazione e i realizzatori della LRN Pg: Agneloni, Anselmi 2, Frivola, Lazzarini, Murati 2, Arduini, Gaspari, Petronilli, Giovagnoli 5, Milletti, Di Tullio 1. Tecnico: Testi Francesco.