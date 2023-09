Libertas Rari Nantes Perugia, primo Festival nazionale di pallanuoto Under 14

Si è chiuso sabato 9 settembre il primo Festival nazionale di pallanuoto Under 14. Le migliori 32 squadre italiane di questa categoria, si sono ritrovate al centro federale di Ostia, sperimentando 5 giornate di sport e divertimento. Prima otto gironi da 4 squadre, poi sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali, per decretare la classifica finale, ma soprattutto per far crescere e divertire i ragazzi, all’insegna di un sano spirito agonistico. Presenti a questo appuntamento, voluto per la prima volta dalla Federazione Italiana Nuoto, c’erano anche i giovani pallanuotisti della Libertas Rari Nantes, accompagnati dai Tecnici Arcangeli e Pierdomenico. La società umbra ha trovato un girone un po’ ostico, faticando nella fase preliminare con due sconfitte ed un pareggio. Ai sedicesimi ha ceduto 15 a 7 contro la WP Palermo (che ha poi vinto il Festival), subendo 5-9 anche agli ottavi contro la RN Bologna. Dai quarti però la squadra ha ottenuto la sua rivalsa, battendo l’Aquatica Torino 10-4, il Cagliari 2-12 in semifinale e aggiudicandosi la 25° posizione con la vittoria in finale contro la PN Vicenza per 13-8. Questo evento chiude la stagione 2022-23, fino all’anno scorso la categoria non disputava fasi finali nazionali e i campionati regionali o interregionali si concludevano ognuno nei propri gironi. La novità del Festival ha dato la possibilità ai giovani Under 14, di aprirsi verso le altre realtà nazionali, arricchendo il loro bagaglio di esperienze. Da lunedì si riparte con il nuovo anno agonistico e tutti gli atleti della Libertas Rari Nantes Perugia si ritufferanno in vasca per iniziare la preparazione, in vista del primo appuntamento stagionale: il Torneo Eurochocolate città di Perugia. La formazione di Ostia: Agneloni, Rondanini, Casciarri, Di Profio, Carlani, Cardinali, Dottori, Lalli, Rossi, Saetta, Cesarini, Roscini, Pectu, Cittadini, Giannino.

In foto i ragazzi della Libertas Rari Nantes Perugia premiati dal CT della nazionale maggiore Sandro Campagna e dallo storico CT Ratko Rudic, considerato il più forte Tecnico al mondo.